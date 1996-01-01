"Малышей" приравняют к крупному бизнесу

Высший арбитражный суд (ВАС) вчера рассмотрел постановление, касающееся малого бизнеса. В случае его принятия малым предприятиям, зарегистрированным как акционерные общества, придется в обязательном порядке нанимать бухгалтера и ежемесячно делиться финансовыми показателями с налоговым инспектором. До сих пор большинству "маленьких" компаний разрешалось платить налоги по упрощенной схеме.

Эксперты уверены, что решение суда негативно отразится на деятельности сотен тысяч организаций. При этом главная цель - их прозрачность - вряд ли будет достигнута. В течение ближайших месяцев судьи собираются провести ряд переговоров с представителями малого бизнеса и понять, как на них отразится нововведение.