Минэкономразвития предлагает этого не уменьшать налоги

В Минэкономразвития РФ тем временем не исключают увеличения налоговой нагрузки в целях решения проблемы дефицита Пенсионного фонда, передает РИА "Новости".

"При разработке прогноза на 2007-2009 годы обнаружилось, что предстоящая трехлетка будет не похожа на предыдущую. Появились новые факторы - в основном отрицательные", - сказал заместитель министра экономического развития и торговли РФ Андрей БЕЛОУСОВ в интервью газете "Ведомости".

"Вместо 7%-ной динамики ВВП получается 5%. А 5% - это такой порог, ниже которого мы не должны опускаться. При темпах роста устойчиво ниже 5% наша страна не сможет одновременно решать вопросы и в сфере безопасности, и в социальной сфере.

Так что сохранение 6%-ной, а лучше 7%-ной траектории роста - задача на самом деле далеко не теоретическая", - подчеркнул он.

В министерстве уверены, что говорить в таких условиях о снижении налогов - это безответственно, и считают, что не следует чрезмерно увлекаться налоговыми льготами, поскольку такой путь опасен закачиванием нефтяных доходов в текущие расходы бюджета.