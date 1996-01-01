Александр Кириличев поставил на Козьмино

Нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) обзавелся конечной точкой - морской нефтеперегрузочный комплекс расположится в бухте Козьмино. По мнению председателя совета директоров ОАО "Приморское морское пароходство" Александра КИРИЛИЧЕВА, это лучший вариант из рассматривавшихся.

- Если возвращаться к варианту с Перевозной (первоначальная конечная точка ВСТО. - Прим. авт.), на мой взгляд, там просто опасно работать. Я уже говорил - экипажам судов пришлось бы постоянно преодолевать многочисленные трудности при заходе, швартовке и погрузке танкеров. Мне, как судовладельцу, это не нравится. Зайдет, к примеру, в такую бухту наш новый танкер дедвейтом 170 тыс. тонн, который мы получим в следующем году, и не дай бог что-то случится - я одним махом лишусь того, над чем работал все эти годы. Если же говорить о Козьмино - это превосходно. Думаю, что свою роль сыграло мнение общественности, науки и предпринимателей, которые высказались против первоначального варианта. Сообща удалось сломить противоположное мнение, хотя никакой ломки, возможно, и не было. Не знаю, может, просто здравый человек зашел к президенту и сказал: "Владимир Владимирович, там действительно опасно". Вот и все, как обычно делается. Дана команда прекратить давить и найти более безопасное место. А, как выясняется, мест таких предостаточно. Есть Козьмино, есть мыс Голый в бухте Безымянная, бухта Владимир и другие.

Что касается собственно проекта терминала, то ни в коем случае нельзя его готовить, не выслушав умных людей. Я считаю, было бы правильно собрать при ДНИИМФе (специалисты Дальневосточного научно-исследовательского института морского флота уже приступили к изыскательским работам по вопросу строительства нефтяного терминала в бухте Козьмино. - Прим. авт.) общественный совет. Десятка два людей, которые разбираются в этих делах и обладают способностью к определенному анализу. Я не говорю, что их мнение обязательно принимать - его необходимо учитывать. Мы затеяли очень серьезную работу. Наши специалисты уже дали консультации по вопросам расположения проектируемых причалов и их оборудования в бухте Козьмино, по возможным схемам маневрирования и швартовок крупнотоннажных танкеров.