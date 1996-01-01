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Почта становится ближе к клиенту
Накануне Дня российской почты наш корреспондент встретился с директором Управления Федеральной почтовой связи Приморского края Андреем БРИКОМ.
"Напиши мне письмо..."
- Андрей Петрович, на смену обычной почте пришла электронная. Мы все реже пишем письма и шлем телеграммы... Потребитель ждет от почтовых отделений связи новых услуг, отвечающих веяниям времени.
- Начну с того, что обыкновенное письмо все-таки ничто не заменит, ведь оно написано знакомым, родным почерком, в него вложена частичка души. Однако электронная почта уже завоевала определенную часть рынка, поэтому мы внедряем новые услуги, разрабатываем прогрессивные технологии. Так, в последнее время на почтовых отделениях появились электронная почта, ускоренные переводы, ускоренная международная и внутренняя почта. Сейчас интенсивно совершенствуется технологический процесс с применением почтово-кассовых терминалов нового поколения. Цель этого новшества - создание единого информационного пространства в отрасли почтовой связи.
- То есть в cфере почтовой связи происходят кардинальные перемены - она активно развивается и совершенствуется.
- Именно так. C 2004 года "Почта России" предлагает такие услуги, как "КиберДеньги" (система денежных переводов) - в Приморье это 98% всех денежных переводов, "КиберПочт@" (пункты коллективного доступа в Интернет в почтовых отделениях) и "КиберПресса" (пересылка электронных версий газет и журналов по каналам связи с их последующей распечаткой и доставкой читателям). С июля 2004 года ФГУП "Почта России" совместно с ЗАО "ГлобалТел" реализует проект по оснащению почтовых отделений в удаленных нетелефонизированных населенных пунктах спутниковыми телефонами. На сегодня этот проект реализован в 6 районах Приморского края.
Осваивается и другая современная техника. Так, сегодня Приморский филиал внедрил и освоил систему, позволяющую отслеживать регистрируемые почтовые отправления по пути их прохождения, в том числе и путем свободного доступа через сайт "Почты России" в Интернет. В прошлом году запущена новая услуга - "Отправление 1-го класса", которая предусматривает сокращение сроков пересылки более чем на 30%.
С каждым днем все более востребованы электронные переводы - деньги поступают по назначению не более чем за 72 часа по всей территории России, а также в ряд стран СНГ при низком тарифе на данную услугу.
По мере замены оборудования в крупных отделениях почтовой связи Приморского края внедряется новая услуга "КиберПлат" - зачисление на счет абонентов мобильной связи платежей без взимания комиссии. Это новшество уже пришлось по душе многим нашим клиентам, так же как и возможность оплатить коммунальные платежи в отделениях почтовой связи.
В рамках Федеральной целевой программы "Электронная Россия" до конца года в отделениях почтовой связи края планируется открыть дополнительно к уже существующим 236 пунктам коллективного доступа в Интернет на 440 рабочих мест, еще 80 на 160 мест, что сделает Всемирную паутину доступной для всех слоев населения.
Почта становится ближе к клиенту! И это доказывает новый режим работы отделений почтовой связи (ОПС). Так, во Владивостоке отделения № 2 и № 90 готовятся перейти на круглосуточный режим, 13 отделений по краю работаю с 8 до 21 часа без выходных и перерывов, более 200 ОПС - по 12 часов с одним выходным.
Почтальоны изучают основы маркетинга
- В ближайшее время на почте будет действовать новая услуга "Директмейл". Какие возможности она дает?
- Этот проект сейчас в последней стадии разработки. Речь идет о прямой почтовой рассылке. И в этом направлении почта имеет большое преимущество среди конкурентов благодаря широкой сети своих отделений на территории края и налаженной системе доставки. "Директмейл" позволит предприятиям доставлять свой рекламный, информационный материал по адресной или безадресной системе. Это очень удобно в том случае, когда необходимо рассказать как можно большему числу людей о продукции или услугах.
- Обязанности почтальона сегодня не ограничиваются только доставкой корреспонденции?
- Да, они не только разносят по домам газеты и пенсии, но и занимаются реализацией открыток и конвертов, принимают коммунальные платежи, оформляют подписку. Мы регулярно проводим семинары, на которых обучаем своих сотрудников основам маркетинга, правилам поведения с клиентами.
- С каким настроением вы встречаете свой профессиональный праздник?
- Говоря о качестве работы УФПС Приморского края, можно признать, что мы показываем хорошие результаты. И это радует. Приморская почта обновляется, совершенствуется, становится более современной и прогрессивной. И, конечно, за нашими успехами стоят люди, их самоотверженный труд. В канун профессионального праздника, хочется пожелать всем приморским почтовикам отличной работы, здоровья и удачи!
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