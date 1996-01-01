Хабаровские власти не дают землю в аренду китайцам

Несмотря на многочисленные просьбы китайских граждан арендовать оставшиеся без хозяев земли в Хабаровском крае, краевые власти категорично им в этом отказывают. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Хабаровского края Николай КОЛОГОРОВ.

"Понятно, что китайцы очень хотят у нас зацепиться, развиваться и остаться надолго, - отметил министр. - Но нам совершенно не нужно, чтобы они травили нашу землю своими гербицидами и ядами. Хватит и того, что наши магазины заполнены их продуктами, выращенными на подобных "удобрениях". Нам все равно, как поступают другие регионы, но наша политика такова: пусть лучше земля стоит пустая и отдыхает, чем пустить на нее людей, которые ее испортят. Своим гражданам мы не отказываем и делаем все возможное, чтобы фермеры и сельские хозяйства расширяли свои земли. Но насчет китайцев позиция у нас принципиальная".

В соседней Еврейской автономной области к решению проблемы сельского хозяйства подходят иначе. И об этом "ЗР" уже неоднократно сообщал. В этом году в регион с населением чуть больше 200 тыс. человек поднимать целину приехали почти полторы тысячи китайских гастарбайтеров. В аренду на один год им передано около 30 тыс. га земли. В основном это давно заброшенные, а порой даже заболоченные угодья. Как отметил начальник управления сельского хозяйства ЕАО Евгений КОЧМАР, "в области имеется возможность передать более 50 тыс. залежных земель для освоения совместными российско-китайскими предприятиями".

В прошлом году благодаря китайским крестьянам в автономии был получен рекордный за всю историю области урожай сои. Кроме того, районные бюджеты пополняются "живыми" деньгами - 5 тыс. руб. с гектара арендованной китайцами земли.По словам местных властей, компании из КНР намерены вложить в земли Еврейской автономии 70 млн руб. В одном из сельских районов уже решили, как использовать инвестиции, - для молодежи, которая отказывается работать на полях, здесь планируют открыть цех по сборке компьютеров из китайских комплектующих.