Комсомольчанам придется умерить азарт

Глава Комсомольска Владимир МИХАЛЕВ дал распоряжение соответствующим отделам администрации рассмотреть правовые возможности муниципалитета в вопросе ограничений для салонов игровых автоматов.

Например, можно ли органам местного самоуправления распорядиться убрать такие заведения дальше от школ и вузов, ввести возрастной ценз для посетителей? Новшества для российского законодательства относительно "азартных салонов" сейчас рассматриваются в Государственной Думе РФ. Однако, скорее всего, удаление игровых автоматов от учебных заведений вполне в компетенции городской администрации. Салоны, как правило, арендуют помещения на первых этажах жилых домов, которые являются муниципальной собственностью.