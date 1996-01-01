Нашли, как бороться с бревном

В лесопромышленном комплексе Хабаровского края создан прецедент, который может заинтересовать своими перспективами другие регионы. На днях министр лесной промышленности Хабаровского края Василий ШИХАЛЕВ на встрече с журналистами заявил, что арендаторы, ориентированные на экспорт кругляка, отныне будут платить за пользование участками больше, чем лесопереработчики.

Начиная с 1 января 2007 г. платежи за пользование лесным участком в регионе будут рассчитываться по следующей схеме. Основным критерием, который будет определять приоритетное право на аренду лесного участка, является эффективность работы компании по использованию лесных ресурсов. Таким образом, предприятия, которые производят продукты с высокой добавочной стоимостью, будут не только меньше платить, но и получат преференции при проведении следующих лесных аукционов. А эффективность работы компании будет определяться платежами в краевой бюджет на кубометр выделенных ресурсов.

Прогнозируя развитие ЛПК края, руководство администрации уверено, что уже к 2010 году более половины всех арендаторов займутся деревообработкой. Хабаровский край - единственный регион на Дальнем Востоке, где разработаны критерии оценки деятельности лесопромышленной отрасли. В то же время глава подкомитета по лесу комитета Госдумы по природным ресурсам и природопользованию Владимир КРУПЧАК считает данное решение незаконным: "В свое время подобное решение принималось в Архангельской области, тоже областным собранием. Но пеня для всех одинакова, и любые арендаторы могут обжаловать его в суде".

Согласившись с тем, что администрация Хабаровского края делает конкретные шаги по регулированию экспорта круглого леса, Крупчак отметил, что такие решения необходимо принимать на уровне Правительства РФ.

Вместе с тем аналитики Конфедерации объединений, предприятий и организаций лесопромышленного комплекса Северо-Запада отмечают, что в одном из приказов Минприроды РФ говорится о праве комиссии по лесопользованию установить дополнительные критерии для определения победителей лесного конкурса. Этими критериями могут стать размер арендной платы, проведение мероприятий по охране, защите участков лесного фонда, объемов инвестиций для увеличения глубины переработки древесины и т. д. Таким образом, используя критерий "объемы инвестиций для увеличения переработки древесины", чиновники могут регулировать глубину переработки древесины лесопользователями.

Нужен механизм контроля: если условия конкурса не выполняются, компанию лишают права аренды. А такого рабочего механизма у нас нет, поэтому предложения, подобные тому, которое было сделано министром лесной промышленности Хабаровского края, декларативны, заключает эксперт.

Почти так же склонны расценивать заявление Шихалева и в Союзе лесопромышленников и лесоэкспортеров Хабаровского края. "Конечно, это не голословные утверждения и какая-то почва под ними, безусловно, имеется. Но сейчас как-то комментировать рано", - заявил корреспонденту "ЗР" собеседник из Союза.

Вообще, участники рынка были на редкость осторожны в своих высказываниях. Так, представители одной из лесоперерабатывающих компаний назвали инициативу министра "своевременной и целесообразной":

"Повышающие коэффициенты будут понуждать промышленников к переработке древесины, а кто будет мало перерабатывать - будет больше платить". Однако даже при таких доброжелательных замечаниях называть свои имена и фамилии лесопромышленники отказались.