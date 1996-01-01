“Амурлитмаш” обретает зарубежных партнеров

Новым партнером Комсомольска-на-Амуре стал недавно построенный в Казахстане завод по выпуску литья по заказу местных железнодорожников. На сегодняшний день новоиспеченные партнеры заключили контракт на изготовление двух машин для очистки литых заготовок на общую сумму в 18 млн руб., что составляет 15% от общих объемов производства комсомольских машиностроителей в текущем году.

Потребителями продукции ОАО "Амурлитмаш" также являются предприятия разных форм собственности из стран ближнего зарубежья - Украины и Белоруссии. Среди дальнего - компании Бельгии и Японии. Но все же большую часть поставок завод Города юности осуществляет на отечественный рынок. Заказчиками являются металлургические и машиностроительные предприятия, в частности, литейные цеха на промышленных производствах в Сибири, на Урале и даже в Москве. В связи с возросшими требованиями к очистке литых изделий приходится выпускать оборудование с улучшенными техническими характеристиками. Сегодня доля современного оборудования, отвечающего мировым стандартам качества, в общих объемах производственных мощностей ОАО "Амурлитмаш" составляет 50%.