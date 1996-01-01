Неосвоенный кальмар

Пока приморские рыбопромышленники не спешат ловить кальмар, их корейские коллеги с удовольствием это делают в подзоне Приморья.

В начале августа в водах Японского моря появляется кальмар. Наши азиатские соседи ждут начала кальмаровой путины с нетерпением и выходят на промысел целыми флотилиями. Приморские же рыбодобывающие компании от промысла кальмара отказываются, а квота в сотни тысяч тонн не выбирается год от года.

Возможность кальмарового промысла в подзоне Приморья рассматривалась специалистами ТИНРО-Центра еще несколько лет назад. Давались прогнозы, рассматривалось ОДУ, обсуждались технические моменты лова. На сегодняшний день основным держателем кальмаровых квот является компания НБАМР - в исключительной экономической зоне РФ она может добыть 116 тыс., в подзоне Приморья - 4,7 тыс. т, из общих 5 тыс.

Закрепление долей за предприятиями на 5 лет, по идее, должно было заставить НБАМР приложить все силы для освоения выделенного им биоресурса. В противном случае предприятие, не выбравшее 50% квоты, потеряет ее значительную часть. Традиционно НБАМР добывал кальмар в районе Курил глубоководными тралами. В прошлом году компания добыла всего около 50 тыс. т.

Для того чтобы выбрать оставшуюся квоту, необходимо было осваивать новые технологии лова. Кальмар в Японском море мигрирует в верхних слоях воды, и опробованные на Курилах методы добычи для подзоны Приморья не подходят. В прошлом сезоне было решено использовать квоту НБАМР на благо других компаний. Организационную работу взяла на себя Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморского края (АРПП). Семь местных небольших компаний изъявили желание работать по договорам совместной деятельности. К сожалению, отсутствие легального механизма вторичного оборота долей вызвало проблемы с налоговой инспекцией. Результат оказался плачевным - в 2005 г. в подзоне Приморья из 5тыс. т, было освоено чуть более 3 тыс.

В этом году, по мнению "ЗР", ситуация повторится. Представители НБАМР рассказывать о своих планах по освоению кальмара отказались. В АРПП заявили, что никакого штаба по подготовке к кальмаровой путине нет. При этом сослались на неутешительный опыт прошлого года. А вот один из экспертов рыбной отрасли края в неофициальной беседе с "ЗР" заявил, что кальмаровый промысел в Приморье мог бы процветать, если бы НБАМР была заинтересована в его добыче.

"Пассивность держателя квот объясняется легко. Чтобы освоить достаточно большую квоту, необходимо затратить деньги на покупку нового флота или новых орудий лова. Весной этого года велись переговоры на опробование норвежского трала, который может ловить в пелагическом варианте. На этом все закончилось, видимо, стало жалко денег. Понятно, что на отработку технологий уйдет не один год. Учитывая стоимость топлива, это, конечно, серьезные затраты. В то же время, кальмар - довольно ценный белковый продукт, и проблем с его сбытом на территории края бы не было. На мой взгляд, НБАМР решила не устраивать себе лишней головной боли и спокойно ждет, когда его лишат части квоты. Они будут добывать, как и прежде, в районе Курил", - считает наш собеседник.

Будущее кальмарового промысла в Приморье под большим вопросом. Возможно, выходом бы стало перераспределение квот среди компаний, которые заявили о своем желании начать промысел. Для этого нужно всего лишь перераспределить квоту. Возможно, решающую роль в этом должны сыграть департамент рыбного хозяйства администрации Приморского края и АРПП. По крайней мере, инициатива с их стороны могла быть оправдана.

Несмотря на то, что опыт прошлого года выявил массу проблем, отказываться от идеи проведения кальмаровой путины не стоит. Что касается компаний - потенциальных добытчиков кальмара, то им предстоит еще много работать над освоением технологий. Все-таки опыт добычи в промышленных объемах у нас практически отсутствует.

А пока местные рыбопромышленники размышляют, их корейские коллеги готовы ловить кальмар у берегов Приморья. Кстати, квота по межправительственным соглашениям им уже выделена.