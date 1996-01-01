Отчет ДВМП по МСФО разочаровал экспертов

Citigroup Smith Barney уменьшил прогнозную стоимость акций ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) с $0,34 до $0,33 за штуку в связи с пересмотром прогноза финпоказателей компании после публикации ее финотчета за 2005 г. по международным стандартам, которые оказались ниже ожиданий экспертов.

Как сообщается в обзоре Citigroup, несмотря на снижение оценки, рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать", так как в результате падения котировок акций ДВМП соотношение их текущей стоимости и прогнозной цены стало соответствовать рейтингу "держать" из-за возросшего потенциала роста.