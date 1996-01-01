Продажа ЛГРК оспаривается в суде

Первое судебное заседание по делу о признании недействительными торгов по продаже имущества ОАО "Лермонтовская горнорудная компания" (KUHR) было фактически сорвано. Причем "постарались" почти все участники арбитражного процесса.

Представитель Федеральной налоговой службы, оспорившей результат состоявшихся 13 июня торгов, затруднился не только четко сформулировать свои требования, но и обозначить ответчиков по делу. В исковом заявлении фигурируют: ОАО "ЛГРК", конкурсный управляющий И.А. СИМОНЦЕВ, а также московские компании "Вист - Авто Центр" и "Антикризисная группа "Пилот". Кто есть кто в процессуальном смысле - непонятно. Трое последних на слушания 1 августа не явились без объяснения причин. Зато прибыл представитель администрации Пожарского района - с ходатайством о привлечении муниципального образования к делу в качестве 3-го лица на стороне истца. Адвокат Лермонтовской компании, хотя и пришла в суд, оказалась совершенно не готовой к заседанию. Ни отзыва на иск, ни связных пояснений по существу спора от нее не дождались. Безуспешно попытав собравшихся вопросами, судья Виталий КУРИЛЕНКО назначил продолжение слушаний на 21 августа.

Впрочем, такое начало судебного процесса вполне укладывается в контекст предыдущих событий. Тумана вокруг Лермонтовки напущено сверх всякой меры. И кто-то, похоже, очень сильно заинтересован, чтобы он не скоро рассеялся.

Напомним, ОАО "ЛГРК" признано банкротом еще в декабре 2004 г. С тех пор здесь идет процедура конкурсного производства, цель которого - максимальное удовлетворение требований кредиторов за счет реализации имущества должника. Причем решение о продаже собственности было принято самими кредиторами с участием управления ФНС, которому принадлежит львиная доля задолженности. Они же определи начальную стоимость лота - 104 млн руб. и выбрали организатора торгов - московскую фирму "Пилот".

Увы, организация была такой, что не все желающие смогли зарегистрироваться для участия в торгах. За бортом оказались даже "киты" горного бизнеса, вроде ОАО "Приморский ГОК" и ОАО "ГМК "Дальполиметалл". За неделю до аукциона суд по ходатайству УФНС отстранил от исполнения обязанностей конкурсного управляющего Бориса МЕДВЕДЕВА, а 9 июня и вовсе запретил проведение торгов. Но вновь назначенный руководитель должника Игорь Симонцев то ли не знал о запрете, то ли проигнорировал его. Распродажа "с молотка" состоялась. Правда, не в поселке горняков Светлогорье, как официально извещала "Российская газета", и не в городе Бикине, как доносила народная молва, а... во владивостокском отеле. Если верить копии протокола, аукцион шел 17 минут. Победителем в итоге признана московская компания "Вист-Авто Центр", выложившая за имущество предприятия 104,9 млн руб. С ней и подписал г-н Симонцев договор купли-продажи.

Для того, чтобы покупатель вступил в права собственника, оставалось только зарегистрировать сделку. Однако налоговая служба не дремала. 14 июля она обратилась в арбитраж с иском, требуя признать состоявшиеся торги недействительными. В тот же день суд удовлетворил ходатайство налоговиков о запрете управлению Федеральной регистрационной службы оформлять переход права собственности на имущество ОАО "ЛГРК". Пока идет спор, обеспечительные меры оправданы.

Прогнозировать результат рассмотрения дела сегодня невозможно. Судя по вялому началу процесса, тяжба может приобрести затяжной характер.