Расходовать прибыль тоже надо уметь

В российскую казну за последние 6 месяцев ожидаемые поступления оцениваются 3,7 млрд руб. (в прошлом году за аналогичный период - 2,6 млрд). Приморье получит более значительную сумму, если учесть, что край направляет 27% от всех поступлений данного налога в федеральный центр. В Дальневосточном регионе остается 73%.

Вопрос о том, как исчислить данный налог, отнюдь не праздный. Поскольку та самая прибыль, полученная налогоплательщиком (организациями) и определяемая как полученный доход, уменьшается на величину произведенных расходов, оговоренных гл. 25, ч. 2 Налогового Кодекса РФ. Но всегда ли предприятие имеет достаточные основания, чтобы уменьшить налоговую базу?

Списывать на расходы запрещено. Главное условие, которое должно быть соблюдено налогоплательщиком, изложено в ст. 252 Налогового кодекса РФ. Расходы должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены. До тех пор, пока новый собственник помещения не перезаключит договоры с обслуживающими организациями на свое имя, он лишен права учитывать при расчете налога на прибыль коммунальные платежи. Об этом Минфин сообщает в письме от 25 мая 2006 г. № 03-03-04/1/477. Представители главного финансового ведомства считают, что в таких ситуациях расходы не могут быть признаны экономически обоснованными. Ведь даже если оплачивать "коммуналку" по договору поручительства, организация исполняет обязательства прежнего собственника помещения, а не свои.

Расходы на поиск сотрудников также ограничили. При расчете налога на прибыль затраты, связанные с оплатой услуг кадрового агентства по подбору персонала, фирма может учесть в расходах только за нанятых работников. Об этом Минфин сообщает в письме от 1 июня 2006 г. № 03-03-04/1/497. Аргумент финансистов предельно прост: если сотрудник по тем или иным причинам вам не подошел, то расходы на услуги агентства в данном случае нельзя рассматривать как экономически обоснованные.

Продавая скоропортящиеся товары, фирма должна быть готова к расходам, которые нельзя будет учесть при расчете налога на прибыль. В письме от 24 мая 2006 г. 03-03-04/1/475 Минфин довольно категорично заявил, что стоимость испорченного товара, возвращенного организации в форме его реализации продавцу, не уменьшает налогооблагаемую прибыль. Представители главного финансового ведомства считают, что расходы на выкуп товара у покупателя в таком случае не соответствуют критериям экономической обоснованности.

Затраты фирмы на подарки сотрудникам не учитываются при исчислении базы по налогу на прибыль. Об этом сообщил Минфин в письме от 17 мая 2006 г. № 03-03-04/1/468. Финансисты напомнили, что в расходы на оплату труда входят лишь те выплаты и поощрения, которые предусмотрены трудовыми и коллективными договорами (ст. 255 НК). Подарки для награждения работников к таковым не относятся, следовательно, покупать их компания может лишь за счет чистой прибыли.

Творческий сотрудник не только может повысить эффективность работы компании, но и позволит сэкономить на налоге на прибыль. Дело в том, что премии за рационализаторские предложения относятся к расходам на оплату труда (п. 2 ст. 255 НК). Но возможность их выплаты следует прописать в трудовых договорах. Об этом сообщил Минфин в письме от 16 мая 2006 г. N 03-03-04/1/461. Аналогичная ситуация складывается и по учету в расходах налога на прибыль не только оплаты сотрудникам учебного отпуска, но еще и оплату их дороги до института и обратно. Такое новшество появилось в п. 13 ст. 255 Налогового кодекса с 1 января 2006 года.

В письме от 27 апреля 2006 г. № 03-03-04/1/404 финансисты отметили, что затраты на содержание служебного транспорта учитываются при расчете налога на прибыль в составе прочих, связанных с производством и (или) реализацией (подп. 11 п. 1 ст. 264 НК). Причем обоснованием таких расходов являются первичные документы, например, кассовый чек либо квитанция за парковку (бланк строгой отчетности, установленный письмом Минфина от 25 февраля 1994 г. № 16-38).

При распределении имущества ликвидируемой организации, акции которой получены налогоплательщиком при реорганизации в форме выделения, налогоплательщик вправе уменьшить доходы в виде полученного имущества на стоимость акций ликвидируемого общества, определенную в порядке, предусмотренным п.5 ст. 277 НК РФ (Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 20 апреля 2006 г. N 03-03-04/1/364).

С 1 января 2006 года положительные курсовые разницы при погашении валютных векселей учитываются для целей налогообложения в составе внереализационных доходов (расходов) - письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 17 апреля 2006 г. N 03-03-04/2/105.

Как пояснила "ЗР" заместитель начальника отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Приморскому краю Ольга КУЗЬМИНСКАЯ, обращаясь к разъяснениям Минфина, налогоплательщик должен учитывать и мнение Федеральной налоговой службы. Налог на прибыль - дело тонкое.