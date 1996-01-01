Ни бревна китайцам!

В лесопромышленном комплексе Хабаровского края создан прецедент, который может заинтересовать своими перспективами другие регионы. Как заявил на днях министр лесной промышленности Хабаровского края Василий ШИХАЛЕВ на встрече с журналистами, арендаторы, ориентированные на экспорт кругляка, отныне будут платить за пользование участками больше, чем лесопереработчики.

Начиная с 1 января 2007 г. платежи за пользование лесным участком в регионе будут рассчитываться по следующей схеме. Основным критерием, который будет определять приоритетное право на аренду лесного участка, является эффективность работы компании по использованию лесных ресурсов. Таким образом, предприятия, которые производят продукты с высокой добавочной стоимостью, будут не только меньше платить, но и получат преференции при проведении следующих лесных аукционов. Эффективность работы компании будет определяться платежами в краевой бюджет на кубометр выделенных ресурсов, цитируют слова министра РИА "Новости".

Прогнозируя развитие ЛПК края, руководство администрации уверено, что уже к 2010 году более половины всех арендаторов займутся деревообработкой.

Между тем глава подкомитета по лесу комитета Госдумы по природным ресурсам и природопользованию Владимир КРУПЧАК считает данное решение незаконным. "В свое время подобное решение принималось в Архангельской области, тоже областным собранием, - напомнил он RBC daily. - Но пеня для всех одинакова, и любые арендаторы могут обжаловать его в суде". В принципе, желание администрации края регулировать экспорт круглого леса понятно. Но такие решения необходимо принимать на уровне Правительства РФ, уверен г-н Крупчак.

Однако аналитик Конфедерации объединений, предприятий и организаций лесопромышленного комплекса Северо-Запада Игорь РЫВКИН знает, как ввести дифференцированные сборы с лесопользователей законным путем. Он отмечает, что в одном из приказов Минприроды РФ говорится о праве комиссии по лесопользованию установить дополнительные критерии для определения победителей лесного конкурса. Этими критериями могут стать размер арендной платы, проведение мероприятий по охране, защите участков лесного фонда, объемов инвестиций для увеличения глубины переработки древесины и т. д. Таким образом, используя критерий "объемы инвестиций для увеличения переработки древесины", чиновники могут регулировать глубину переработки древесины лесопользователями.

Но в конкурсной документации можно написать одно, а на деле получится другое, считает аналитик. "Допустим, компании могут обещать производить глубокую переработку древесины, а в реальности будут наращивать объемы экспорта кругляка, - рассуждает г-н Рывкин. - Нужен механизм контроля: если условия конкурса не выполняются, компанию лишают права аренды". А такого рабочего механизма у нас нет, поэтому предложения, подобные тому, которое было сделано министром лесной промышленности Хабаровского края, декларативны, заключает эксперт.