Cтрада пришла в августе

В Приморском крае стартовала уборочная кампания, первыми к уборке приступили сельхозпроизводители Анучинского, Уссурийского, Ханкайского и Яковлевского районов.

На повестке дня - уборка ранних зерновых культур: пшеница, ячмень, овес. По данным на начало недели, в Приморье было намолочено 988 тонн пшеницы, 9491 тонна ячменя и 19 тонн овса, уборочные работы велись уже в 14 муниципальных образованиях края. В этом году площади посева ранних зерновых в Приморье составили около 74,8 тыс. га, кроме того, продолжается заготовка кормов для скота. По заготовке силоса сельхозпроизводители пока отстают от показателей 2005 г., а по сену и сенажу - опережают прошлогодние цифры, причем по сену - более чем в полтора раза.