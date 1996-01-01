Преемник Ванги пойдет под суд

Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Приморскому краю возбудило производство по делу в отношении целителя Маирбека БЕГИЗОВА, называющего себя "преемником Ванги". Сотрудники УФАС усмотрели в посвященных экстрасенсу рекламных материалах ряд нарушений законодательства. Рассмотрение дела прошло 1 августа.

Нарушением закона специалисты УФАС сочли размещение в одной из местных газет рекламного материала под названием "Возможность жить без боли". В статье рассказывалось о преимуществах "излечения" именно у целителя Бегизова, при этом описывались конкретные примеры излечения заболеваний. Помимо этого в материале присутствовали выражения благодарности целителю со стороны физических лиц, что также запрещено действующим рекламным законодательством. К этому необходимо добавить, что не так давно у правоохранительных органов уже возникали вопросы к Бегизову относительно лечебного эффекта так называемых "авторских капель" от врачевателя.