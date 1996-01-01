Работа на опережение

"Когда мегапроекты в области энергетики Якутии будут реализованы, "Якутскэнерго" будет реформировано. Но пока мы вертикально интегрированная компания, которая остается неделимой". О каких проектах идет речь и какие направления деятельности развивает компания, "ДК" рассказывает генеральный директор ОАО АК "Якутскэнерго" Константин ИЛЬКОВСКИЙ.

- Константин Константинович, "Якутскэнерго" - самая крупная по капитализации публичная компания ДВФО. Сколько генерируется вами электро- и теплоэнергии? Сколько идет на продажу и сколько - потребителям в Якутии?

- Мы вырабатываем почти 8 млрд кВт-ч электрической энергии, около 6 млн Гкал тепла. 1,2 млрд кВт-ч идет на продажу за пределы Якутии. Основные покупатели - Алтайский край, Амурская область, Приморье.

Компания состоит из четырех изолированных энергорайонов - это Южный, который связан магистральными ЛЭП с соседними регионами и в скором времени вольется в Дальневосточную энергетическую компанию; Центральный и Западный (изолированные друг от друга и от всех) и район малой энергетики - дизельные электростанции, в основном, на севере республики, которые обслуживает ОАО "Сахаэнерго" - стопроцентная дочка ОАО "Якутскэнерго".

Еще одна особенность - глубокое перекрестное субсидирование. Стоимость энергии, генерируемой на дизельных электростанциях, составляет 10,5 руб., а продается она по среднему тарифу - 1,22 руб. Всю нагрузку по перекрестному субсидированию - по сути, дотацию севера - несет на себе промышленный потребитель, для которого тариф равен 2,03 руб.

Досье ОАО "Якутскэнерго" - это 2,3 гВт установленной мощности, 182 дизельные станции, 5 крупных тепловых и гидроэлектростанций. Это почти 12 тыс. работающих. В отличие от многих энергокомпаний России "Якутскэнерго" имеет все виды генерации: тепловую - как на угле, так и на газе, гидрогенерацию, дизельную генерацию, а с 2006 года будет и ветрогенерация.

- В ходе конференции, проходившей в конце июня в Якутске, активно обсуждались два мегапроекта по реформированию энергетики Якутии - создание Южно-Якутского гидроэнергокомплекса и строительство северной ветви Единой национальной энергетической сети. Расскажите подробнее о каждом из них!

- Инициаторами обоих проектов были энергетики и правительство республики. Первый проект - Южно-Якутский гидроэнергокомплекс. Общая установленная мощность будущих станций - около 10 гВт. Они будут вырабатывать около 50 млрд кВт-ч в год. Для сравнения - сегодня на всем Дальнем Востоке вырабатывается чуть больше 30 млрд кВтч.

Второй проект - создание северной ветви Единой национальной энергетической сети на ДВ. Сегодня есть южная ветвь, которая проходит через Иркутскую область, южнее Байкала, Читинскую и Амурскую области, юг Якутии, Хабаровский край и уходит в Приморье. Изолированные энергорайоны Якутии остаются вне этой сети. А на этой территории достаточно развита генерация - это каскад Вилюйских ГЭС, состоящий из трех станций, это Якутская ГРЭС и ТЭЦ. Это Колымская и строящаяся Усть-Среднеканская ГЭС. Все они избыточны по выделяемой энергии. И все расположены в районах, богатых природными ископаемыми, нефтью, газом, золотом. Причем на большую часть из них уже определены собственники.

Наш второй проект заключается в создании северной ветви ЕНЭС, которая соединит Сибирскую энергосистему через Усть-Кут (Усть-Илимская ГЭС, строящаяся Богучанская ГЭС), каскад Вилюйских ГЭС, Якутскую ГРЭС и каскад Колымских ГЭС. Также планируется северную и южную ветви связать между собой магистральными электрическими сетями - от Сковородино через Нерюнгри на Якутск. Из Хани, через Олекминск на Сунтары. Из г. Кропоткин через г. Ленск на Мирный.

- На какой стадии сейчас находятся проекты? Сколько средств решено вложить в реализацию каждого из них?

- Проект строительства ЮЯГЭК уже реализуется - определены проектировщики, подписано разрешение правительства Якутии на проведение инженерно-геологических изысканий. Инженерно-геологические экспедиции в конце этого года начнут обустраиваться на месте для проведения инженерно-изыскательных работ. В 2008 году начнется строительство.

Бюджетом ОАО "ГидроОГК" только на этот год предусмотрено выделить 420 млн руб. на реализацию этого проекта. Для начального этапа цифра фантастическая. В ближайшие пять лет планируется израсходовать 9 млрд руб. ГидроОГК предполагает одновременно с разницей в год начать строительство сразу двух ГЭС - в 2008 и 2009 годах. Общая стоимость проекта составляет около $12 млрд.

Второй проект, который связан с созданием единой энергетической сети, по стоимости равен около $3 млрд.

Досье Гидропотенциал России был оценен еще во времена Советского Союза. Тогда же были определены приоритетные районы возможного строительства гидроэлектростанций. После Бурейской и Богучанской ГЭС, которые сегодня достраиваются, самым выгодным с точки зрения гидростроительства районом, как с геологической точки зрения, так и исходя из стоимости одного кВт установленной мощности, являлась Южная Якутия. Здесь затраты на один МВт установленной мощности не превышают $1,5 млн. Это самые минимальные затраты в гидроэнергетике. В среднем они составляют $2,5 млн за МВт.

- Чем обусловлена необходимость начать работу по строительству каскада ГЭС именно сейчас?

- К сожалению, в последние годы существует практика несколько запоздалого инвестирования в энергетику. Когда уже приходится ограничивать потребителей, а промышленность задыхается и строит собственные мощности. Наглядный пример - Москва, Санкт-Петербург, Тюмень и т.д. Наш проект - работа на опережение. Сегодня у нас нет дефицита, наоборот, есть избыток, но развитие нефте- и газопромышленности, разработка месторождений других полезных ископаемых на территории республики неизбежно приведут к тому, что через три года мы будем в точно такой же ситуации, в какой сегодня находятся упомянутые регионы. Чтобы этого не допустить, эти вопросы решаются уже сейчас.

- Как продвигается проект прокладки магистральных ЛЭП?

- Пока такого понимания, как по строительству ЮЯГЭК, в этом вопросе нет. Хотя на сегодняшний день на западе Якутии, который находится вне единой электрической сети, мы набираем новых потребителей на 1 гВт. Более того, сегодня Иркутская область становится энергодефицитным регионом. В 2010 году у них не будет возможности подключить ни одного серьезного потребителя. Вот поэтому мы говорим, что северная ветвь ЕНЭС необходима. Энергия нужна не нам, но мы готовы ее передавать. И время для этого пришло. Уже есть соответствующий приказ председателя правления РАО "ЕЭС России" Анатолия ЧУБАЙСА и Президента РС (Я) Вячеслава ШТЫРОВА о создании комплексной рабочей группы под руководством технического директора РАО "ЕЭС России" Бориса ВАЙНЗИХЕРА по координации сетевого и гидропроектов.

- А на каком этапе находится строительство магистральных ЛЭП с севера на юг?

- С моей точки зрения, строительство этих линий - первоочередная задача, которая должна быть решена вне зависимости от решения по северной ветке. Эти линии должны соединить между собой источники генерации - Нерюгринскую ГРЭС и Якутскую ГРЭС. И здесь дело не только в экономике, но и в безопасности. На сегодняшний день электроэнергию Якутской ГРЭС, которая работает в изолированном режиме, получают 550 тыс. человек. Рисковать таким количеством населения нельзя.

Еще один проект, который требует реализации, - это соединение Якутии с Иркутской областью через каскад Вилюйских ГЭС, города Ленск и Кропоткин. Целесообразность строительства этой ЛЭП очевидна - в этом районе находится крупнейшее месторождение золота Сухой Луг, на которое уже готовится конкурс. В числе претендентов на него - "Норильский Никель", который в лице ЗАО "Полюс" готовится к разработке месторождений, расположенных по соседству.

Третий проект - это прокладка ЛЭП от Вилюйских ГЭС через Сунтары в Олекминск. Реализовав его, мы решим две проблемы - уйдем с 10,5 руб. (стоимость электроэнергии дизельной станции) на 2 руб. в Олекминске. И позволим развиваться территории. По этому проекту недавно прошел тендер. Сейчас идет разработка бизнес-плана, в следующем году мы определим, кто будет строить линию. Аналогичный Олекминску проект - Сулгачи-Эльдикан - это линия электропередачи, которая свяжет между собой Якутскую ГРЭС и ДЭС в Эльдикане - такую же, как в Олекминске. Оба проекта по расчетам окупятся в течение 4-5 лет. Для энергетики это очень быстрая окупаемость.

- Каковы стоимость и сроки?

- Стоимость проекта Сулгачи-Эльдикан - 1,2 млрд руб. Мы предполагаем построить эту линию за два года. Ее протяженность 250 км. Аналогичной будет и ЛЭП Сунтар-Олекминск. Строительство ЛЭП Сулгачи-Эльдикан будет завершено в 2008 году, Сунтар-Олекминск - в 2010.

- Проекты, о которых вы рассказали, - это работа на перспективу. А какие инвестиции вы вкладываете в модернизацию оборудования?

- Модернизации существующих мощностей - это наша повседневная забота. Есть республиканская целевая программа развития энергетики до 2015 года. Ее общая стоимость - около 40 млрд руб. Доля "Якутскэнерго" - 34 млрд руб. Она состоит из пяти разделов - это мероприятия в области малой энергетики, генерации, сетевого строительства, автоматизации и подготовки персонала.

Программа развития малой энергетики стартовала в республике в 2001 году. Мы должны приложить все усилия, чтобы привести линии электропередачи в зону децентрализованного энергоснабжения и заменить дизельные электростанции. Кроме того, мы должны изменить структуру топливного баланса - отказаться, где это возможно, от нефтепродуктов и использовать для выработки электроэнергии местные ресурсы - газ, уголь. Третье направление - замена малоэффективных дизельных станций на более эффективные - автоматизированные с малым расходом дизельного топлива, не требующие присутствия человека, параллельно вырабатывающие тепло.

Есть еще одна оставляющая сетевой инфраструктуры, о которой надо упомянуть. Это распределительные сети, которые идут в каждый дом. Сегодня на Дальнем Востоке потери электроэнергии в среднем составляют 20%. Она воруется и теряется из-за плохого качества распределительных сетей. Есть такая технология - самонесущий изолированный провод. Это когда в один изолированный провод помещено три голых провода. Применение СИП позволит сократить потери минимум в два раза. Мы перед собой ставим амбициозную задачу в течение 5 лет на 80% территории республики заменить старые провода на новые.

- Как распределяются средства по программе?

- Стоимость последнего проекта - 3 млрд руб. На развитие малой энергетики будет выделено почти 6 млрд руб. На сетевое строительство - 10 млрд руб. На генерацию - около 5 млрд руб.

- Константин Константинович, "Якутскэнерго" - это не только электроэнергия, но и тепло. Как сегодня развивается это направление деятельности компании?

- Сегодня мы занимаем около 38% на рынке тепла в республике. На 100% обеспечиваем теплом Нерюнгри, на 60% - Якутск. Начали экспансию в улусы республики, которые не имеют централизованного электро- и теплоснабжения.

- Почему вы занимаетесь этим?

- Во-первых, производство тепла - это бизнес. А во-вторых, сегодня каждый недотоп ЖКХ возмещается электрической нагрузкой. Если у человека в доме 4 градуса, он не будет терпеть, а включит обогреватель и догонит комнатную температуру до комфортного уровня. При этом за электроэнергию по себестоимости 10 руб. заплатит 2 руб. Приходя в этот бизнес, мы решаем свои задачи. Вот наша электростанция и вот наша котельная, и мы не допустим, чтобы эта котельная выдавала в сеть не 90, а 70 градусов, потому что как только это произойдет, нагрузка на электростанции увеличится с 1 МВт до 1,2 МВт. А это лишний расход топлива, износ оборудования и т.д.

- Какова себестоимость вырабатываемой вами электроэнергии?

- В два раза дешевле, чем у ЖКХ. На той же Якутской ГРЭС у нас когенерация - вырабатывается электроэнергия и попутно тепло. Поэтому для промышленного потребителя у нас гигакалория стоит на 50% дешевле, для бюджетных организаций и для населения - на 17-30%.

- Сколько средств планируется вложить в развитие теплоэнергетики?

- Инвестиционная программа по улусам составляет 150 млн руб. Мы предполагаем в этом году простроить 10 новых котельных и закрыть 6 старых. Программа развития централизованного теплоснабжения Якутска рассчитана на 10 лет (три этапа). Сегодня мы поставляем в город около 550 Гкал в час, будем - 750. Цена первого этапа 200 млн руб.