Чароит для Умы Турман

Журнал "Дальневосточный капитал" планирует рассказывать своим читателям о компаниях, предпринимателях, ученых, имеющих интересные бизнес-идеи, не подкрепленные, к сожалению, финансированием. Возможно, с нашей помощью о них узнают бизнесмены, как раз подумывающие о том, куда бы выгодно вложить свои деньги. Тогда инвестиционные проекты станут реальностью. Сегодня мы хотим рассказать о создании ювелирной фабрики в столице БАМа Тынде. Правда, в отличие от многих других проектов, его авторы имеют не просто бизнес-идею, а довольно солидный фундамент: действующее предприятие по обработке природных минералов, а также опыт работы на мировом рынке. Компания называется - "Чарующие самоцветы". Предприятие работает в столице БАМа с 1993 года. И все эти годы им руководит генеральный директор Рустам КАХОРОВ.

Очаровательный камень

Изделия "Чарующих самоцветов" хорошо известны в области и за ее пределами, в России и за рубежом. Сегодня у предприятия два основных направления деятельности. Первое - это производство элитной сувенирной продукции из полудрагоценных камней: шкатулок, часов, настольных приборов и других приятных вещиц, которые наполняют дом или рабочий кабинет изысканным шармом.

Досье Первые находки чароита относятся к 1949 году. Сначала он был принят за разновидность змеевиков. Месторождение "Сиреневого камня" (Олекминский улус, Якутия) было открыто в начале 70-х годов прошлого столетия при проведении Сосновской экспедиции и получило свое название по реке Чара. В 1974 году формула минерала утверждена на комиссии, чароит становится новым минералом. Разработка его ведется карьерным способом. Аналогов в мире нет. Считается уникальным камнем. Различают более 100 разновидностей чароита, которые не похожи друг на друга. Это камни с широкой гаммой фиолетовых тонов: от резкого чернильного до нежнейших оттенков фиалки. Лечебные свойства: снимает умственное напряжение, уменьшает говорливость, дает спокойствие и выдержку. Для усиления защитных сил организма, укрепления печени, поджелудочной железы и сердца ограненный чароит кладут на соответствующую область тела.

- Элитной, - рассказывает Рустам Кахоров, - потому что сделать ее дешевой невозможно ни при каких обстоятельствах. Дорогое сырье, трудоемкий процесс обработки, высококвалифицированная рабочая сила, поэтому априори вещи получаются дорогие. Наша задача делать их настолько изящными, грациозными и роскошными, чтобы люди, имеющие средства, хотели их потратить на эти сувениры. Насколько это получается, судить не нам, а покупателям, которые голосуют своими деньгами. Но сдается мне, что шаг за шагом нам удается создавать все более интересную продукцию.

Подтверждает это и тот факт, что не раз тындинским камнерезам поступали заказы на изготовление памятных подарков для известных людей. Например, делали они декоративную часть для посоха Патриарху Всея Руси, изготавливали сувениры для руководителей нескольких государств и иных vip-персон.

Другое направление деятельности предприятия - производство кабошонов. Так называются вставки из камней в ювелирные изделия - подвески, кольца, браслеты. "Чарующие самоцветы" известны кабошонами из чароита, удивительного фиолетового камня с тонкими прожилками. Наверное, нет такой женщины, которая не восхитилась бы, увидев великолепные серьги и кольца с этим уникальным минералом.

За 13 лет существования компания "Чарующие самоцветы" стала крупнейшим российским экспортером кабошонов из чароита на американский рынок. Именно это направление деятельности позволило компании выжить в тяжелые 90-е, когда спрос внутри страны на их продукцию практически отсутствовал. Не без гордости показывает Рустам Кахоров мартовский журнал ELLE, где на обложке изображена актриса Ума ТУРМАН с изысканным браслетом из чароита на руке. "Увидев этот журнал, я просто обомлел. Это наши камни, помню даже, кому их продавал, - говорит директор компании. - Но сам браслет сделан в Штатах, в модном сейчас индейском стиле".

Инвестиции в ювелирную фабрику

- Ювелирный мир делится на две части - одни кампании производят оправы, другие - камни под эти оправы, - продолжает Кахоров. - И те, и другие делают свою продукцию по строгим метрическим стандартам, чтобы она подходила друг к другу. Мы решили создать собственное ювелирное производство на основе наших вставок из камней, как говорится, к голове приделать ноги. Мы умеем обрабатывать камни, теперь хотим сами обрамлять их в оправу из серебра и золота и таким образом создавать законченные ювелирные изделия.

Свой инвестиционный проект, который, кстати, внесен в реестр проектов Амурской области, тындинцы представляют потенциальным инвесторам, при этом демонстрируя свои изделия на ярмарках и деловых форумах. Какую он найдет поддержку и найдет ли вообще, сказать пока трудно, потому что проект высокобюджетный. Это связано с тем, что цена на драгоценные металлы высока, поэтому и расходная часть бюджета предполагаемого производства довольно внушительная. Хотя маркетинговые исследования, проведенные менеджерами компании, подсказывают, что впоследствии новое производство просто обречено на процветание и успех. Потому что, создавая фабрику, тындинские камнерезы ориентируются не только на областной рынок, но и на любые потенциально возможные рынки - российский, американский, европейский.

Нельзя сказать, что, занимаясь поиском инвесторов, Рустам Кахоров, ждет их как манны небесной и сидит сложа руки. Он изучает российский рынок ювелирных изделий. А там, с одной стороны, не очень дорогие изделия примитивного дизайна, с другой - красивые украшения, но безумно дорогие. Ниша, где отменный дизайн сочетается с адекватной ценой, сегодня не занята, а отложенный спрос населения достаточно велик.

Еще один шаг в развитии - создание опытной партии образцов изделий, ориентированных на американский рынок. Правда, разместить заказ пришлось в Малайзии, экспортировав туда российские камни. И российские же идеи. Результат получился неплохим, но он не вполне устраивает "Чарующие самоцветы". Здесь мечтают, чтобы все составляющие этого бизнеса находились в Тынде: и обработка камней, и ювелирное производство. Надеемся, что Кахорову и его мастерам это удастся.

Описание проекта

На первом этапе планируется приобретение оборудования для производства ювелирных изделий, обустройство новых рабочих мест, отработка дизайн-проектов. Производство пилотной партии. На втором этапе планируется проведение мощной рекламной кампании с одновременным продвижением продукции на рынок. Первоначальный объем инвестиций $0,5-1 млн. Период окупаемости 1,5-2 года. Объем производства при выходе фабрики на проектную мощность - 1,5 тонны ювелирных изделий в год. Способ привлечения инвестиций: создание совместного предприятия и иные формы.

ООО "Чарующие самоцветы". 676282, Амурская область, г. Тында, ул. Советская, 59, тел. (41656) 4-67-95. Email: redstone@tynda.ru.