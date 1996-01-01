Есть творческая работа и возможность проявить себя!

Компания "Август" - одна из самых динамично развивающихся на дальневосточном рынке грузоперевозок. Образовавшись всего три года назад, она стремительно вписалась в бизнес региона, завоевала репутацию надежного партнера, став своего рода гарантом стабильности для многих грузоотправителей. В то же время компания "Август" доказала многим, что на дальневосточный рынок пришел игрок с европейскими правилами ведения бизнеса.

Гость "ДК" - президент компании "Август" Сергей НУГАЕВ.

- Нам непросто приходилось на первых порах - вспоминает Сергей Шавкатович. - Тогда люди еще попросту не были готовы к тому, что может дать им логистика. В то время куда яснее представлялось, скажем, поведение некоего купца, который живет в своем хозяйстве, имеет какую-то технику, обслуживающую это хозяйство, в свою очередь держит мастерские, которые обеспечивают работу техники и т.д. Цикл за циклом повторяется несколько производственных процессов. Но в результате совсем непросто понять, чем же это хозяйство в итоге занимается: то ли ремонтом техники, то ли ее содержанием или эксплуатацией? А возможно, производит сам продукт? В итоге к основному производственному процессу добавляется масса вспомогательных, что отнюдь не способствует эффективности бизнеса. И подобную схему можно применить к любому производству. И всюду можно использовать логистику.

- Кстати, уже в 2003 году вашим доводам вняла крупная компания европейского образца "Балтика"...

- "Балтика", сумевшая принять наши проекты и коммерческое предложение, безусловно, упрочила свою репутацию. Наш творческий союз был и остается взаимовыгодным. На сегодняшний день достаточно много крупных компаний приняло наши предложения и включилось в работу. Это такие известные бренды, как ОАО "Мегафон", завод бытовой техники "Евго", ОАО "Ликероводочный завод Хабаровский", ОАО "Владпиво", ООО "ГРАСП".

Мы в большей степени позиционируем себя на рынке в качестве операторов и здесь вполне отвечаем требованиям европейских компаний-логистиков. Наша основная задача - минимизировать транспортные затраты, обеспечив слаженную работу каждого звена. Это приводит к тому, что себестоимость продукта на рынке становится значительно ниже. Помимо этого мы работаем над складской переработкой, когда компания-производитель занимается исключительно производством продукта и ничем иным.

- Логистика - в экономической терминологии нашей страны слово довольно молодое...

- Логистика в переводе с греческого - это, прежде всего, наука о рассуждении. Люди садятся и начинают думать о чем-то, в итоге приходят к единому мнению. На Западе это называется мозговая атака. К примеру, обсуждают новую модель телефона, его преимущества и видимые недостатки, приходя к консенсусу. В этой своего рода интеллектуальной игре человеческий мозг активизируется и начинает генерировать довольно необычные идеи. Ведь согласитесь, если вы ежедневно заняты одним и тем же трудом - можете и не обращать внимание на нюансы, которые заметит человек со стороны.

По договоренности с руководством компании мы разрабатываем программу (стратегию), которая определяет, в каком направлении нам необходимо исследовать производственные процессы, чтобы выявить лишние затраты (экономические, физические, социальные). После составления всего технологического процесса мы исключаем ненужные предприятию действия и добавляем необходимые сегменты, связанные с транспортировкой товара (страхование, систематический программный контроль передвижения грузов, бухгалтерское сопровождение, диспетчирование и т.д.). В итоге получается, что компания сбрасывает с плеч ношу, которая препятствовала ровному ходу производственного процесса.

- Учитывая особенности нашего рынка и менталитета, логистика в России все же отличается от западной...

- Это действительно так. Но российский рынок, как губка, все очень быстро в себя впитывает и так же быстро избавляется от ненужного. К тому же не стоит забывать, что мы находимся между Европой и Азией. От Запада берем деловые формы общения, от Востока - духовные. Все это вместе переплетается, и на выходе получается интересный симбиоз.

- Расскажите на простом примере, как вы можете сэкономить деньги того или иного предприятия.

- Возьмем, например, такой продукт, как кофе. Вы его закупили, переработали в производственных цехах, сделали конкурентоспособным товаром. Далее в процесс включаются дилеры по продажам, маркетологи занимаются исследованием рынка, и все это не одна и та же компания, а группа организаций, нацеленных на выполнение тех или иных функций в одной технологической цепочке. При том, что каждый на своем участке профессионально занимается своей деятельностью: кто-то кофе выращивает, кто-то продает, занимается маркетингом, делает упаковку, организует доставку и т.д., но в итоге все заняты кофе. Каждый выполняет конкретные задачи на своем участке, минимизируя тем самым затраты... Мы волей или неволей становимся участниками одного технологического процесса, можно сказать, корпоративного союза.

Когда участники находят взаимопонимание во всей этой цепи, результат получается очень и очень хороший. Если такого согласия нет - продукт на рынке будет нежизнеспособен.

- Каков технический арсенал компании "Август"?

- На сегодняшний день в нашем оперативном управлении находится 800 крупнотоннажных грузовиков. Особо подчеркну, в операторском управлении, поскольку мы не стремимся к приобретению транспорта в собственность. По такой же схеме работаем с железнодорожным транспортом: там у нас порядка 2 тыс. платформ и полувагонов. Как правило, груз, перемещаемый на расстояние, не превышающее 1 тыс. км, экономически выгоднее перевозить на автотранспорте. Обеспечение оптимального пути поставки и есть одна из составляющих работы компании "Август".

- Конкуренты не дремлют?

- Честно говоря, нам сложно представить, кто для нас является конкурентами. "Август" - это индивидуальная специфика, стиль работы нашего коллектива весьма отличается от работы других компаний. К тому же рынок очень динамичен: меняются конкуренты, у компаний появляются новые собственники, да что там - изменяется экономическая ситуация в государстве! Идет бесконечный передел рынка. Хорошо, когда это связано со здоровой конкуренцией, предоставлением лучших услуг. А что делать, если приходится сталкиваться с какими-то неестественными монополиями? Такая ситуация ведет к повышению стоимости услуг и диктаторским условиям. С развалом СССР появилась масса собственников транспорта, с разным размером автопарка: одна, десять, пятнадцать, сто машин... И вот в этой среде мы себя достаточно комфортно чувствуем - здесь нет никаких монополий. Есть творческая работа и возможность проявить себя!

С железной дорогой немного сложнее: старые монополии до конца еще не разрушены, но процесс идет. Крупнейшие собственники подвижного состава выстраивают с нами договорные отношения, а мы, в свою очередь, обеспечиваем дополнительную загрузку транспорта.

- Аналогичные западные компании постоянно стремятся к расширению и реорганизации. Как действуете вы?

- Наша компания вынуждена постоянно изменяться изнутри, поскольку рынок достаточно подвижный, и в этой связи внутреннее состояние невероятно важно. Ведь мы тоже хотим быть достаточно динамичными и гибкими. Поэтому часто меняем форму и подстраиваемся под те условия, которые сегодня необходимы. Прописываем организационные схемы, все те действия, которые ежедневно должны происходить, то, чем конкретно должен быть занят каждый сотрудник. Как правило, это достаточно болезненный процесс в любой организации. Есть сложившиеся устои, они могут держаться годами, десятилетиями. Конечно, я согласен с тем, что люди не любят, когда их беспокоят, они не хотят особых перемен и чего-то непривычного для себя. Но с другой стороны, у нас в компании очень ценится карьерный рост. Если человек движется по служебной лестнице - он нам нужен, если нет - увы... Нет роста у специалиста - нет возможности расширения у самой компании.

И еще один момент: мы стараемся сами выпестовать своих работников. Можно бесконечно приглашать профессионалов извне - но представьте, какая кадровая чехарда тогда бы началась! Мы постоянно проводим семинары, учим современным технологиям ведения бизнеса. Раз в полгода организуем учебу для специалистов. Нам важно осознать, насколько наши сотрудники обучаемы, способны воспринять новые программы. В ходе семинаров мы выявляем недоработки или слабые места, на которые стоит обратить внимание, будь то ведение переговоров или технология ведения учета, статистики, последовательность шагов.

- Сколько у компании "Август" структурных подразделений?

- Сегодня у нас создано пять департаментов, затрагивающих производственные и непроизводственные сферы, в каждом свой руководитель и структура. Мы особо выделили департамент маркетинга продаж и специализации продавцов. В самом ближайшем будущем структуры выделятся в отдельные организации, образуя единый холдинг.

Недавно было открыто новое подразделение, которое реализует идею внутрисервисной программы доставки грузов внутри Хабаровска. Ведь как это обычно происходит в магазине - какой-то водитель закреплен за некой машиной, чаще всего по найму. Например, какой-то грузовичок должен доставить из Северного микрорайона в Южный пачку макарон. Кто посчитает экономичность такой работы? В противовес этому мы создали службу, оператор которой отвечает за максимальную загрузку транспорта, работает эффективно, экономично, сверяя графики, маршруты, разрабатывая дислокацию и программное обеспечение. Идеальная схема здесь: склад - продавец - оператор. На складе продано, к примеру, полтонны конфет, это отражается в компьютере, и автоматически формируется заявка на последующую доставку. И не нужно выезжать в машине с экспедитором для сверки. Иначе говоря, массу такой работы можно упростить, ввести ее как сервис.

- На вашем интернет-сайте есть фрагмент анимационного ролика вашей новой рекламной кампании. Он достаточно выразительно говорит об уважении к традициям.

- В профессиональной студии нам сделали три анимационных фильма, которые скоро увидят все. На мой взгляд, они отлично отражают суть компании - преемственность поколений. События в одном из роликов разворачиваются в хронологическом порядке: с императора Августа камера наезжает на его колесницу - колеса становятся песочными часами, и вот уже перед нами грузовики 30-х годов... Время идет, и техника становится все более совершенной: чайка в небе обращается в авиационный лайнер, который везет груз... Сохранение традиций, на мой взгляд, - это очень важно. Несмотря на то, что свой бизнес я строю с учетом современных тенденций, сам по себе человек я довольно консервативный. У меня есть определенный круг общения. Я больше настроен на сохранение партнерских отношений, чем на попытки разорвать их и приобрести новые. Кроме того, я 22 года женат! Считаю, что лучшее всегда будет лучшим, а классика - это классика, и она на все времена.