Час от часу легче

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Конференция, посвященная созданию эффективных ИТ-инфраструктур в компаниях малого и среднего бизнеса, прошла в Хабаровске. Организатором выступило представительство компании Fujitsu Siemens Computers в России и СНГ, которое начиная с прошлого года осваивает Дальний Восток. О планах компании и ИТ-решениях для бизнеса - в интервью "ДК" рассказал директор по маркетингу представительства Fujitsu Siemens Computers в России и СНГ Павел КУЗЬМЕНКО.
ДосьеFujitsu Siemens Computers - лидирующая IT-компания в Европе, стратегическими направлениями деятельности которой являются разработка и внедрение критически важных бизнес-приложений и разработка мобильных решений нового поколения. Предложения компании простираются от карманных и настольных компьютеров до решений корпоративного уровня. За истекший финансовый год доходы Fujitsu Siemens Computers составили 6,7 млрд евро, что на 12% больше по сравнению с предыдущим финансовым годом. Прибыль до налогообложения впервые составила 120 млн евро, что на 27% больше предыдущего года. На рынке России и СНГ рост выручки в истекшем финансовом году составил 124% и достиг 160 млн евро. В целом выручка компании в регионе в течение трех лет утроилась. Рост выручки от продаж ПК для бизнеса в 2005 финансовом году составил 169%, а продажи мобильных ПК для бизнеса возросли более чем в 2 раза.
- Павел, какие тенденции наблюдаются сегодня на российском рынке компьютерного оборудования? И как развивается дальневосточный рынок, в частности?
- В целом, российский ИТ-рынок демонстрирует уверенный рост. За год рост составил 20%, что не очень характерно для макроэкономических показателей. Что касается дальневосточного рынка, то он тоже развивается очень стремительно. На примере нашей компании скажу: Fujitsu Siemens Computers открыла представительство в Дальневосточном округе в прошлом году. Так вот, рост оборота компании в ДВФО в истекшем финансовом году достиг 266%. Такого результата удалось достичь благодаря развитию канала сертифицированных партнеров.
- Кто ваши партнеры?
- Это лидеры компьютерного рынка, известные всем. Причем в последнее время произошла переориентация запросов партнеров - теперь они предпочитают поставлять решения, а не отдельные группы товаров.
- Близость Дальневосточного региона к Китаю не мешает развитию вашего бизнеса здесь?
- Безусловно, географическое положение способствует тому, что здесь всегда можно купить дешевые комплектующие из Китая. Однако сегодняшняя тенденция такова, что люди все больше и больше предпочитают покупать брендовую технику. И здесь Fujitsu Siemens Computers есть что предложить. Как известно, наша техника сочетает в себе японские технологии и немецкое качество.
ДосьеПо различным оценкам, на долю ДВФО приходится 3% всего ИТ-рынка страны. Наиболее крупными ИТ-рынками округа являются Хабаровский и Приморский края, Амурская область, Республика Саха (Якутия). ИТ-рынок округа активно растет. Так, например, в 2005 году его объем вырос на 15%. По прогнозам, в сравнении с 2001 годом, в 2006 году рост объема ИТ-рынка в ДВФО составит 70%. Интересно, что две трети объема ИТ-рынка округа приходится на 3 группы товаров: комплектующие, ПК и периферию.
- Каковы ваши планы по дальнейшему завоеванию дальневосточного рынка?
- Согласно планам компании в текущем финансовом году доля оборота региона в общем обороте Fujitsu Siemens Computers в России и СНГ должна вырасти на 1,5%. Сегодня эта доля составляет около 2%. В текущем же году мы планируем увеличить наш оборот в регионе не менее чем на 50%. В ДВФО Fujitsu Siemens Computers сосредоточится на продвижении решений на базе серверов семейства Primergy, мобильных решений и решений на базе бизнес-ПК для корпоративного сектора. Компания будет уделять особое внимание развитию и укреплению позиций в сегменте малого и среднего бизнеса и развитию розничных сетей.
- Насколько быстро такие компании, как ваша, реагируют на потребности бизнеса в новых информационных технологиях?
- Как показывает практика, бизнесу часто необходим совет при выборе тех или иных ИТ-решений. Ведь технологических инноваций очень много, и уследить за всем трудно. Для того, чтобы компании могли выбрать эффективные решения, мы и проводим конференции. Часто руководители фирм полагают, что создать ИТ-инфраструктуру в их компании сложно и дорого. Между тем у нас есть готовые сценарии, которые наши партнеры могут адаптировать для нужд конкретной компании.
- Кого вы считаете своими самыми серьезными конкурентами?
- В первую очередь, это такие компании, как HP, IBM. Отмечу также, что у нас нет пиетета и страха перед конкурентами. Мы своими действиями это подтверждаем. Только на исследования и разработки Fujitsu Siemens Computers каждый час тратит $1 млн.
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