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"Владивосток Авиа" обзавелась А-320
Международная лизингово-финансовая корпорация (International Leasing Finance Corporation, ILFC) и ОАО "Владивосток Авиа" (Приморский край) подписали контракт о операционном лизинге самолета А-320-212 европейской корпорации Airbus. "Владивосток Авиа" планирует начать его эксплуатацию в ноябре 2006 года. Стоимость и условия контракта стороны не разглашают.
ДосьеAirbus A-320 является флагманом популярного семейства узко-фюзеляжных самолетов концерна Airbus. В это семейство, диапазон вместимости которого от 100 до 200 мест, входят модели А318, А319, А320 и А321. У этих лайнеров, отличающихся только длиной фюзеляжа, одинаковые конструкция планера, компоновка пилотской кабины, бортовые системы и двигатели.
Предназначенный для "Владивосток Авиа" A-320-212 рассчитан на перевозку 150 пассажиров (12 мест бизнес-класса и 138 мест экономического класса) и оснащен двумя двигателями CFM56-5A3 фирмы CFM International.
"Могу сказать одно, самолет, который нам помогли подобрать, достаточно "свежий" - примерно 10 лет - и налет у него в пределах 20 тыс. часов. Вместе с тем цена и порядок финансирования этого самолета сделаны для нас с достаточно хорошими преференциями и бизнес-план показал, если этот самолет будет летать 300-350 часов (в месяц), он будет достаточно эффективен. Мы довольны выбранным самолетом и надеемся, что и дальше нам удастся найти на рынке примерно такие же самолеты" - сообщил и. о. генерального директора АО "Владивосток Авиа" Игорь БАГЕЛЬФЕР.
Он также сообщил, что всего АО "Владивосток Авиа" планирует взять в лизинг на вторичном рынке шесть самолетов типа А-320.
"Они придут на смену эксплуатируемым авиакомпанией Ту-154. Ту-154 в свою очередь будут переведены в резерв А-320 и в дальнейшем будут использоваться для выполнения чартерных программ", - сказал И. Багельфер.
По его словам, в марте 2007 года в распоряжение "Владивосток Авиа" поступит второй А-320, а в 2008 и 2009 гг. еще по два самолета этого типа.
На начальном этапе "Владивосток Авиа" будет эксплуатировать А-320 на своих международных маршрутах из Владивостока в Сеул и далее в Бангкок, Владивосток - Ниигата, Владивосток - Ханой, а также на российских маршрутах: Владивосток - Новосибирск - Краснодар, Владивосток - Иркутск, Владивосток-Якутск.
В августе 5 экипажей "Владивосток Авиа" начнут обучение в тренировочном центре Airbus в Тулузе (Франция).
Как сообщалось ранее, в течение 2008-2009 гг. АО "Владивосток авиа" планирует ввод в эксплуатацию двух ТУ-204-300.
ДосьеВ настоящее время авиапарк "Владивосток Авиа" насчитывает 45 воздушных судов, в том числе 4 пассажирских дальнемагистральных самолета Ту-204-300, 9 пассажирских среднемагистральных самолетов Ту-154М, 3 пассажирских среднемагистральных самолета Ту-154Б, 6 пассажирских региональных самолетов Як-40, 2 пассажирских региональных самолета АН-24, 10 вертолетов Ка-32 и 11 вертолетов Ми-8.
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