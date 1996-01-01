"Владивосток Авиа" обзавелась А-320

Международная лизингово-финансовая корпорация (International Leasing Finance Corporation, ILFC) и ОАО "Владивосток Авиа" (Приморский край) подписали контракт о операционном лизинге самолета А-320-212 европейской корпорации Airbus. "Владивосток Авиа" планирует начать его эксплуатацию в ноябре 2006 года. Стоимость и условия контракта стороны не разглашают.

Досье Airbus A-320 является флагманом популярного семейства узко-фюзеляжных самолетов концерна Airbus. В это семейство, диапазон вместимости которого от 100 до 200 мест, входят модели А318, А319, А320 и А321. У этих лайнеров, отличающихся только длиной фюзеляжа, одинаковые конструкция планера, компоновка пилотской кабины, бортовые системы и двигатели.

Предназначенный для "Владивосток Авиа" A-320-212 рассчитан на перевозку 150 пассажиров (12 мест бизнес-класса и 138 мест экономического класса) и оснащен двумя двигателями CFM56-5A3 фирмы CFM International.

"Могу сказать одно, самолет, который нам помогли подобрать, достаточно "свежий" - примерно 10 лет - и налет у него в пределах 20 тыс. часов. Вместе с тем цена и порядок финансирования этого самолета сделаны для нас с достаточно хорошими преференциями и бизнес-план показал, если этот самолет будет летать 300-350 часов (в месяц), он будет достаточно эффективен. Мы довольны выбранным самолетом и надеемся, что и дальше нам удастся найти на рынке примерно такие же самолеты" - сообщил и. о. генерального директора АО "Владивосток Авиа" Игорь БАГЕЛЬФЕР.

Он также сообщил, что всего АО "Владивосток Авиа" планирует взять в лизинг на вторичном рынке шесть самолетов типа А-320.

"Они придут на смену эксплуатируемым авиакомпанией Ту-154. Ту-154 в свою очередь будут переведены в резерв А-320 и в дальнейшем будут использоваться для выполнения чартерных программ", - сказал И. Багельфер.

По его словам, в марте 2007 года в распоряжение "Владивосток Авиа" поступит второй А-320, а в 2008 и 2009 гг. еще по два самолета этого типа.

На начальном этапе "Владивосток Авиа" будет эксплуатировать А-320 на своих международных маршрутах из Владивостока в Сеул и далее в Бангкок, Владивосток - Ниигата, Владивосток - Ханой, а также на российских маршрутах: Владивосток - Новосибирск - Краснодар, Владивосток - Иркутск, Владивосток-Якутск.

В августе 5 экипажей "Владивосток Авиа" начнут обучение в тренировочном центре Airbus в Тулузе (Франция).

Как сообщалось ранее, в течение 2008-2009 гг. АО "Владивосток авиа" планирует ввод в эксплуатацию двух ТУ-204-300.