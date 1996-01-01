www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.18 р. 100 JPY: 60.97 р.
EUR: 77.35 р. 10 CNY: 98.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

"Владивосток Авиа" обзавелась А-320

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Международная лизингово-финансовая корпорация (International Leasing Finance Corporation, ILFC) и ОАО "Владивосток Авиа" (Приморский край) подписали контракт о операционном лизинге самолета А-320-212 европейской корпорации Airbus. "Владивосток Авиа" планирует начать его эксплуатацию в ноябре 2006 года. Стоимость и условия контракта стороны не разглашают.

Досье

Airbus A-320 является флагманом популярного семейства узко-фюзеляжных самолетов концерна Airbus. В это семейство, диапазон вместимости которого от 100 до 200 мест, входят модели А318, А319, А320 и А321. У этих лайнеров, отличающихся только длиной фюзеляжа, одинаковые конструкция планера, компоновка пилотской кабины, бортовые системы и двигатели.

Предназначенный для "Владивосток Авиа" A-320-212 рассчитан на перевозку 150 пассажиров (12 мест бизнес-класса и 138 мест экономического класса) и оснащен двумя двигателями CFM56-5A3 фирмы CFM International.

"Могу сказать одно, самолет, который нам помогли подобрать, достаточно "свежий" - примерно 10 лет - и налет у него в пределах 20 тыс. часов. Вместе с тем цена и порядок финансирования этого самолета сделаны для нас с достаточно хорошими преференциями и бизнес-план показал, если этот самолет будет летать 300-350 часов (в месяц), он будет достаточно эффективен. Мы довольны выбранным самолетом и надеемся, что и дальше нам удастся найти на рынке примерно такие же самолеты" - сообщил и. о. генерального директора АО "Владивосток Авиа" Игорь БАГЕЛЬФЕР.

Он также сообщил, что всего АО "Владивосток Авиа" планирует взять в лизинг на вторичном рынке шесть самолетов типа А-320.

"Они придут на смену эксплуатируемым авиакомпанией Ту-154. Ту-154 в свою очередь будут переведены в резерв А-320 и в дальнейшем будут использоваться для выполнения чартерных программ", - сказал И. Багельфер.

По его словам, в марте 2007 года в распоряжение "Владивосток Авиа" поступит второй А-320, а в 2008 и 2009 гг. еще по два самолета этого типа.

На начальном этапе "Владивосток Авиа" будет эксплуатировать А-320 на своих международных маршрутах из Владивостока в Сеул и далее в Бангкок, Владивосток - Ниигата, Владивосток - Ханой, а также на российских маршрутах: Владивосток - Новосибирск - Краснодар, Владивосток - Иркутск, Владивосток-Якутск.

В августе 5 экипажей "Владивосток Авиа" начнут обучение в тренировочном центре Airbus в Тулузе (Франция).

Как сообщалось ранее, в течение 2008-2009 гг. АО "Владивосток авиа" планирует ввод в эксплуатацию двух ТУ-204-300.

Досье

В настоящее время авиапарк "Владивосток Авиа" насчитывает 45 воздушных судов, в том числе 4 пассажирских дальнемагистральных самолета Ту-204-300, 9 пассажирских среднемагистральных самолетов Ту-154М, 3 пассажирских среднемагистральных самолета Ту-154Б, 6 пассажирских региональных самолетов Як-40, 2 пассажирских региональных самолета АН-24, 10 вертолетов Ка-32 и 11 вертолетов Ми-8.
Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru