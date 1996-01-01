"Роснефть" зашла в "Нефтепорт"

НК "Роснефть" и "Группа Альянс" завершили сделку по приобретению госкомпанией у входящей в группу нефтяной компании "Альянс" Находкинского нефтеналивного морского торгового порта. Как сообщается в документах "Роснефти", НК купила 97,51% акций ОАО "Нефтепорт" за 528 млн рублей ($19,5 млн).

Как сообщил "ДК" начальник Управления информации ОАО "НК "Роснефть" Николай МАНВЕЛОВ, в настоящее время проводятся работы по техническому освидетельствованию имущественного комплекса ОАО "Нефтепорт". Планируется проведение реконструкции технологической и гидротехнической частей, о ее характере и масштабах можно будет судить после освидетельствования и проведения соответствующей проработки. Планируется также интеграция объектов и структур ОАО "Нефтепорт" с "Роснефть-Находканефтепродуктом".

Как известно, Нефтепорт и ОАО "Роснефть-Находканефтепродукт", которое владеет примыкающей к порту перевалочной инфраструктурой и нефтехранилищами, образуют единую технологическую цепочку по хранению и отгрузке на морские суда нефтепродуктов в акватории залива Находка. Грузооборот нефтепорта обеспечивается прежде всего за счет ресурсов "Роснефти". Таким образом, приобретение "Находкинского нефтепорта" позволяет "Роснефти" продолжить развитие своей сбытовой и экспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке как важной части ее технологически увязанного замкнутого производственного комплекса в этом регионе. Возможно, это также станет доводом в пользу выбора Находки в качестве терминала для строящегося магистрального нефтепровода ВСТО.

Как сообщил "ДК" первый вице-президент "Группы Альянс" Сергей ЧИЖОВ, для "Альянса" Находка была прежде всего проектом, в котором компания смогла применить свой опыт комплексных мероприятий по оздоровлению и повышению инвестиционной привлекательности предприятия, а также разработать и реализовать новые модели взаимодействия с государственными структурами. В технологическом плане потребности в перевалке ресурсов "Альянса" в регионе обслуживаются в основном терминалом во Владивостоке.

По мнению руководства "Группы Альянс", приход в Нефтепорт мощной государственной компании, какой является "Роснефть", придаст развитию этого стратегически важного для страны предприятия новый импульс.

"Альянс" пришел в Находку в марте 2002 г. В то время в деятельности "Нефтепорта" обозначился ряд проблем. Хотя грузооборот в 2001 г. составил 4,6 млн тонн, что было немногим меньше максимума, достигнутого за предыдущие шесть лет, чистая прибыль предприятия по итогам года сократилась на 15% против 2000 г., а по итогам первого квартала 2002 г. падение прибыли составило уже 92% по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. Стала стремительно расти кредиторская задолженность. Однако наиболее серьезной проблемой был износ основного производственного актива предприятия: нефтепирс исчерпал свой проектный ресурс, и постановлением приморского губернатора Сергея ДАРЬКИНА была даже создана комиссия по контрольно-экспертному обследованию пригодности порта к дальнейшей эксплуатации.

Не имея собственных средств на реконструкцию, Нефтепорт был вынужден искать внешнего инвестора, и наиболее логичным выглядел вариант "Роснефти". Однако разногласия прежнего менеджмента с руководством ОАО "Роснефть-Находканефтепродукт" не позволили тогда договориться с госкомпанией. Инвестором в Находке стал "Альянс", уже хорошо известный в Приморье как антикризисная компания и одновременно основной владелец Хабаровского НПЗ.

"Альянс" в соответствии со своей договоренностью с краевой администрацией о привлечении инвестиций в Приморье подготовил программу реконструкции нефтепорта. Кроме того, "Альянс" с самого начала заявил о своей готовности сотрудничать с "Роснефтью" в Находке.

В ноябре 2002 г. президент "Группы Альянс" Муса БАЖАЕВ подчеркнул, что группа готова к совместному проекту, и если "Роснефть" изъявит желание, возможны раздел контрольного пакета и паритетная докупка акций на рынке. Однако госкомпания успела огласить свое намерение строить в Находке собственный нефтяной причал мощностью 4 млн тонн в год и стоимостью в $92 млн. Сейчас "Роснефть" владеет 100% в ЗАО "Восточный нефтеналивной терминал", которое было создано специально для реализации проекта.

За время нахождения Нефтепорта в составе "Альянса" здесь были проведены работы по ремонту и реконструкции нефтепирса. В результате срок эксплуатации пирса был продлен еще на несколько десятков лет, а углубление дна позволило принимать суда водоизмещением до 80 тыс. тонн. В начале 2003 г. в порту была создана собственная бункеровочная база, отвечающая международным стандартам.

Помимо технической реконструкции порта, специалисты "Альянса" проведели процедуру финансового оздоровления предприятия, реализовали программу совершенствования управления, а также приняли комплексную программу охраны окружающей среды с системой непрерывного экологического мониторинга. В декабре 2005 г. между "Альянсом" и Федеральным агентством морского и речного транспорта по Находкинскому нефтепорту было подписано одно из первых в России соглашений о государственно-частном партнерстве.