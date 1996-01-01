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ОАО "СКАЦИ" - строительный шаг к успеху
В следующем году ОАО "Спасский комбинат асбестоцементных изделий" ("СКАЦИ") отметит свой юбилей - 55 лет на рынке строительных материалов. За годы своего существования он превратился в одно из ведущих предприятий стройиндустрии Дальнего Востока. Сегодня этот комбинат по праву можно назвать крупнейшим предприятием Дальневосточного региона по производству шифера, асбестоцементных труб, плоского асбестоцементного листа, теплоизоляционных изделий.
Основным направлением деятельности ОАО "СКАЦИ" является производство волокнисто-цементных изделий на основе хризотил-асбеста, необходимых для строительного рынка. Следует отметить, что любое асбестоцементное изделие представляет собой не что иное, как крепкий камень, в котором волокна асбеста монолитно связаны с цементом. Эти изделия обладают исключительно высокой прочностью, упругостью при растяжении, а также химической и физической устойчивостью.
Вся продукция, выпускаемая на Спасском комбинате, сертифицирована, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение и по качеству соответствует установленным стандартам.
Исходя из потребностей рынка, на комбинате был организован выпуск новых видов продукции, таких как окрашенный шифер, бетонные стеновые камни, тротуарная плитка (брусчатка) и облицовочная плитка, а также полипропиленовая и полиэтиленовая продукция.
Широкий ассортимент выпускаемой продукции ОАО "СКАЦИ" позволяет удовлетворить самые разнообразные потребности во многих отраслях. Например, в области строительства эти изделия используются для кровли и облицовки зданий, для сооружения мелиоративных и канализационных систем, для прокладки кабельных линий. В области энергетики асбестоцементные изделия применяются для тепловой изоляции технологического и теплотехнического оборудования.
Традиционные виды продукции, выпускаемые на ОАО "СКАЦИ", и предложенные рынку строительных материалов новинки пользуются большим спросом у покупателей как в Приморском крае, так и за его пределами. Основными рынками сбыта продукции предприятия уже много лет являются Приморский и Хабаровский края, Амурская, Камчатская и Сахалинская области, Еврейская АО, Якутия.
Хочется отметить, что Спасский комбинат ежегодно принимает участие во многих межрегиональных выставках и конкурсах (в т.ч. краевых) на лучшее предприятие строительных материалов и стройиндустрии. Неоднократно занимал призовые места, был отмечен дипломами и награжден ценными подарками от губернатора и администрации края.
ОАО "СКАЦИ" - это предприятие, которое успешно конкурирует с другими строительными компаниями и весьма выгодно выделяется среди них. Конкуренция же в настоящих условиях - это нормальное явление, которое не дает возможности забывать о новых технологиях, качестве, ценах. С кем можно иметь дело - покупатель решит сам. Коллектив ОАО "СКАЦИ" надеется, что деловые контакты с его постоянными партнерами и вновь приобретенными клиентами будут расширяться и крепнуть к взаимной выгоде.
В целом можно сказать, что ОАО "СКАЦИ" - это стабильно и динамично развивающаяся компания на рынке стройматериалов не только в Приморском крае, но и за его пределами.
692239, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 286, тел./факс (423-52) 243-98, 505-91, 244-76, тел. (423-52) 518-58, 246-00. E-mail: skaci@mail.spasskshifer.ru. E-mail: marketing@spasskshifer.ru. www.spasskshifer.ru.
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