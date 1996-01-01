Важно знать политику своих конкурентов

В конце августа Владивосток в третий раз подряд станет центром "большого сбора" рыбопромышленников. В столице Приморья пройдет первый Международный съезд рыбаков. Напомним, что до этого мероприятие проходило в рамках Дальневосточного рыбного форума. Инициаторами первых двух выступили приморские рыбаки при поддержке администрации Приморского края. Однако в этом году подготовкой и проведением съезда занимаются власти Приморья. Собеседник "ДК" председатель департамента рыбного хозяйства администрации Приморского края Игорь УЛЕЙСКИЙ.

- Рыбная отрасль в стадии кардинальных перемен. С одной стороны, рыбопромышленники все время заявляют о том, что государство должно создать для них хорошие условия работы. Принять нужные законы, ужесточить наказание за браконьерство, уменьшить ставки сбора. Власть говорит о капитализации компаний и их укрупнении. В общем, все говорят, а реально делается не так много. Предыдущие форумы хорошее этому подтверждение: приняты решения, написаны резолюции... По факту мало что из заявленного исполнено. В этом году кроме разговоров чего ждать?

- Согласен, два года подряд говорили о проблемах. Чего-то добились, но большой срез проблем остался еще не решенным. Однако нельзя сказать, что два предыдущих рыбацких форума были неэффективными. Важно, что нам удалось создать профессиональную площадку, где рыбаки могут говорить об общих делах, ставить вопросы и предлагать их решение. Приглашенные "первые" лица из числа чиновников и депутатов вникли в рыбную проблематику. Это несомненный плюс всей рыбной отрасли. Нужно идти дальше, и сегодня цели уже немного другие. Основная идея съезда: "Международный рынок рыбопродукции. Современное состояние и тенденции". Мы постарались пригласить во Владивосток мировой рыбный бизнес. Свое участие подтвердили бизнесмены из Японии, Германии, Южной Кореи, США, Канады, Исландии. От последней страны ожидается полноценная делегация, в числе которой заместитель министра рыбного хозяйства. Исландский опыт - один из самых поучительных в рыбной отрасли, российским рыбопромышленникам есть чему поучиться и что перенять у этой страны. Возможно, что кто-то договорится с ними на долгосрочное сотрудничество. Очень крупные компании будут со стороны Германии и Китая. Эти страны - одни из лидеров по переработке рыбопродукции, поэтому их участию придается так много внимания. Естественно, приглашаем столичных гостей. Ждем главу Минсельхоза Алексея ГОРДЕЕВА, руководство Росрыболовства, депутатов Государственной Думы РФ и членов Совета Федерации.

О своем участии в Международном съезде рыбаков уже заявили российские компании. Прежде всего, будут представлены все крупные рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие компании Дальнего Востока: "Океанрыбфлот", "Акрос", "Гидрострой", "Пиленга", "Тунайча", "Тралфлот", "НБАМР", "Хабаровскморепродукт" и многие другие. Приедут представители компаний из Калининграда, Мурманска, Архангельска. Отличительной особенностью станет участие крупных российских перерабатывающих компаний и трейдеров. Причем многие компании сами вышли на нас. Это говорит о том, что первоначальная цель - создать на Дальнем Востоке площадку для общения рыбопромышленников - достигнута.

- Получается, что в этом году съезд приобретает менее формальные рамки, более актуальной будет практическая часть. Это инициатива рыбаков?

- В какой-то степени именно так. Откровенно говоря, в отношениях между рыбаками и государством остается еще много острых углов. Не запущен механизм рынка вторичного оборота долей, не снижены ставки сбора на отдельные малорентабельные виды морских биоресурсов, медленно развивается береговая переработка, портовые сборы и сроки оформления рыболовецких судов оставляют желать лучшего. Но если все время упирать только на проблемы, движение вперед прекратится. Скажите, кто из ответственных чиновников этого не знает?

Мы понимаем, что все острые проблемные вопросы рыбного хозяйства невозможно обсудить за два дня. Еще более сложно решать эти вопросы в короткие сроки. Так уж работает государственная машина. Российским рыбопромышленникам не менее важно стараться самим интегрироваться в мировые бизнес-процессы. Международный аспект съезда обязывает обсуждать не только российские проблемы рыбной отрасли, но и другую тематику. Поэтому один из круглых столов будет посвящен процессам интеграции и разделения труда. Мы жалуемся, что наше сырье перерабатывается в Китае, но при этом забываем, что там кроме российской рыбы перерабатывается мороженое сырье из других стран. Крупный иностранный бизнес построил там свои заводы, поскольку дешевые рабочая сила и электроэнергия, дотируемая государством, делают этот бизнес на территории Китая более прибыльным. Нельзя игнорировать объективные мировые тенденции, их нужно изучать, анализировать и использовать на благо собственной страны и своего бизнеса. Важно знать политику своих конкурентов.

Второй блок вопросов, которые предстоит обсудить на съезде рыбаков, касается эффективного использования так называемой "белой рыбы". Россия в больших количествах добывает треску, минтай, путассу. Белая рыба пользуется большим спросом во всем мире. Но цикл добычи, переработки и продажи разделен. Кто всем этим занимается? Ясно, пока российские компании только продают рыбу посредникам. Важно проследить всю цепочку и сделать свои выводы. Очень немногие российские компании развивают глубокую переработку. Причин, по которым этот процесс тормозится, много, в том числе и объективных. Но, видимо, времена лозунгов прошли, предприятия сами должны прийти к пониманию перспектив, которые дает глубокая переработка.

- Вы думаете, это подстегнет внедрение технологий глубокой переработки? Это одна из идей первого форума. На нем губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН приводил конкретные цифры, сколько денег с одной переработанной тонны рыбы получают США, Япония, Дания. Выходило, что потолок $2700, а в среднем у многих $2000. Российские показатели на тот момент $900-1100, сегодня $1200. И то увеличение потому, что цена на сырье год назад немного поднялась...

- Говорить однозначно, что глубокая рыбопереработка начнет развиваться невероятными темпами после съезда или какого-то другого форума, совещания, не серьезно. Для этого, видимо, должны быть созданы определенные условия, некоторые из которых зависят от государственных решений, другие условия зависят от бизнеса или, скорей, его возможностей и желания. Видимо, велика в этом роль общественных объединений рыбаков и рыбопереработчиков. Очень характерный пример, как отреагировало рыбацкое бизнес-сообщество на ситуацию, сложившуюся на рынке икры минтая. Падение цены в 2006 году на икру минтая до $6-7 за килограмм против $11-12 в 2005 году. Это падение обусловлено в первую очередь тем, что нерегулируемый выход икры минтая при его промысле привел к переизбытку этой продукции на рынке, чем незамедлительно воспользовались покупатели, снизив цену. Администрация Приморского края, Ассоциация рыбаков Приморья неоднократно с 2004 года предупреждали об этой опасности, требовали от Министерства СХ и Росрыболовства издания нормативно-правового акта, регулирующего норму выхода икры при промысле минтая. Ведь реально-средняя норма 4-5%, однако до сих пор ничего государственными органами, ответственными за нормативно-правовое регулирование и контроль промысла, не сделано.

Результат - выход икры до 10% и более, а значит, переловы и подрыв сырьевой базы минтая. Рыбацкая общественность решила не ждать, когда государство примет меры к недобросовестным компаниям. Впервые в ДВФО создана ассоциация минтайщиков. В нее входят предприятия от Чукотки до Владивостока. Она будет решать, что и по какой цене реализовывать, сколько ловить и когда выходить на рынок. Вот так бизнес и должен регулировать рынок. Когда же каждый действует сам по себе - это тупик.

- А обязательное декларирование? Вопрос спорный, и часть регионов категорически отвергает инициативу Приморья.

- Основная цель, которая стоит за обязательным декларированием всей рыбопродукции, выловленной в ИЭЗ РФ в портах России, - это борьба с браконьерством. Государство пока не справляется с охраной водных биоресурсов. Объемы незаконных поставок в порты Японии и Южной Кореи краба, морского ежа, креветки, к сожалению, подтверждают это. В 2004 г. ОДУ камчатского краба - 5219 тонн, поставлено в Японию - 27612 т. В 2005 г. ОДУ камчатского краба - 2157 т, поставлено в Японию - 32600 т. Добавьте сюда поставки в Южную Корею. Не лучше ситуация и по другим объектам. Так вот, обязательное декларирование в портах России - это мера борьбы с незаконным промыслом, а не способ загрузить порты Приморья. Также никто не предлагает направлять всю рыбопродукцию на внутренний рынок. Где и как продавать - это вопрос бизнеса. Государство должно защитить водные биоресурсы от расхищения. Расчеты, сделанные Ассоциацией рыбаков Приморья, наглядно показывают, что и потери рыбаков от введения этих мер будут не столь значительны, как некоторые пугают. Зато введение этой меры позволит поднять цены на российскую рыбопродукцию на мировом рынке.

- В свой приезд на Дальний Восток глава Минсельхоза Алексей Гордеев заявил, что рыбный форум не должен проводиться исключительно в Приморье. По его словам, правильней было бы передавать мероприятие как эстафетную палочку по всем рыбным субъектам ДВФО.

- Это он говорил о совещаниях с выездом на места и чередованием их проведения в разных регионах. Но мы не против того, чтобы подобные съезду мероприятия проводились в других краях и областях России. Но ни один из регионов не подал заявку на проведение. Нет инициативы, тогда о чем говорить? При этом технически организовать подобный съезд не так просто. Так как в этом году организатором выступила администрация края, часть денег будет выделена из бюджета. Остальная часть - средства рыбацкой общественности. На самом деле не так важно, в каком регионе собираются рыбаки. Важны актуальность выносимых вопросов, непосредственное общение и сближение позиций. Важно и участие российских рыбаков в международных форумах за пределами России. Это Брюссельская выставка в Европе, выставка в Китае, которая пройдет в этом году в Циндао. Хорошие площадки по обсуждению рыбацких вопросов раскручиваются в Москве. Второй год весной проводится совещание "Проблемы рыбной отрасли", осенью, в рамках выставки "Национальные рыбные ресурсы", проходило совещание по актуальным отраслевым вопросам и многие другие.

- А наша местная выставка в этом году будет проводиться?

Изначально первый форум проводили в рамках выставки. Второй форум предполагал равноценное партнерство. В августе выставка будет уже в качестве дополнения к рыбацкому съезду, так сказать, одна из его составляющих. На международной специализированной выставке "Перспективы развития рыбной отрасли-2006" будут представлены технологическое оборудование для производства рыбной продукции глубокой степени переработки; для хранения и упаковки рыбной продукции; технологии переработки рыбы и морепродуктов и рыбная продукция российских и зарубежных производителей. Важной составляющей выставки станет раздел, посвященный логистическим услугам, - транспортировка и реализация рыбной продукции. Компании представят инвестиционные проекты.

Так что рыбакам будет не только о чем поговорить, но и что показать и на что посмотреть. Мы надеемся, что итогом съезда рыбаков станут конкретные контракты, подписание соглашений о сотрудничестве. Общение в рамках съезда, обсуждение актуальных отраслевых проблем будет способствовать сближению позиций и взаимопониманию. Уверен в плодотворной работе съезда. Со своей стороны мы постараемся, чтобы всем его участникам было комфортно работать и у них остались самые лучшие впечатления от Международного съезда рыбаков во Владивостоке.