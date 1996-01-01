Надо решить проблему прибрежного рыболовства

Рыбная отрасль для Сахалинской области всегда была важна: в ней по-прежнему задействована большая часть населения. Из-за ряда проблем в последние годы ее доля в региональном валовом продукте значительно упала, это беспокоит не только рыбаков. Губернатор области Иван МАЛАХОВ в июле выступил на региональном политсовете "Единой России" с рядом предложений, направленных на улучшение работы рыбопромышленного комплекса области и его развитие. "ДК" попросил прокомментировать их основные положения руководителя департамента по рыболовству Сахалинской области Сергея ДИДЕНКО.

- Так распорядилась природа, что Сахалин занимает значительную нишу в добыче лососевых. Область традиционно остается одной из главных рыбопромысловых зон, где добывается основная доля ценных рыбных пород.

Рыбная отрасль - это не только добыча, но и обработка, торговля, то есть комплекс предприятий и организаций, занятых на обслуживании рыбаков. Статистика показывает, что на одного работающего в море приходится 8-9 работников на берегу. В период лососевой путины, наиболее масштабной для Сахалина, только на добыче и обработке число занятых достигает 35 тысяч человек.

Если говорить о перспективах отрасли, то сегодня наибольший интерес приобретает прибрежное рыболовство. Но принятое правительством 704-е постановление добавило неразберихи. Результаты действия этого постановления таковы, что доля рыбаков в валовом региональном продукте начала снижаться. Если в 2004 году доля отрасли в ВРП составляла 31%, то в 2005 она упала до 27%, а в этом - на аналогичный период времени - снизилась на 9,7% и составляет всего около 16%. Причина, во-первых, в общем снижении ОДУ, а также в проблемах реализации продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Это, в частности, касается минтая. При этом рыбаки не получили от государства защиту своих интересов. Правда, сейчас предпринимаются попытки вернуть наши позиции в области рыболовства, чем активно занялся Минсельхоз.

Что касается нашего видения перспектив развития рыбной отрасли в России, то исходить нужно из постулата: нельзя мерить всех одной меркой. Все регионы разные. В то же время мы понимаем, что правила игры должны быть общими. Но раз уж природой определено, что на Сахалине можно развивать марикультуру и выращивать лососевые, то и дайте нам возможность оперативно решать вопросы по этим объектам промысла. Кстати, сегодня 86% воспроизводства лососевых в России принадлежит Сахалинской области, поэтому никто лучше нас не знает текущей ситуации.

Губернатор в 2004 году поставил перед нами жесткую задачу - поднять воспроизводство лососевых и марикультуры. С принятием концепции развития воспроизводства на территории Сахалинской области у нас за два с половиной года (к осени 2006 года) пущен в строй седьмой рыбоводный завод. И все частные...

В этой ситуации действие 704-го постановления все еще остается проблемой. В области нет ни одного свободного рыбопромыслового участка, при том, что она расположена на 59 островах. Пользователи участков выдвигают промысловикам зачастую чрезмерные требования. Из-за этого квоты остаются неосвоенными в полном объеме. Вот яркий пример: квота по бурым водорослям для Сахалинской области составляет 123 тыс. т, промыслом осваивается около 4%. Причина: невозможность добывать на закрепленных участках, отсутствие механизма перераспределения по заявочному принципу из-за закрепленных долей и т.д. И таких примеров предостаточно.

Надо, опять же, решить проблему прибрежного рыболовства. В июле губернатор выдвинул предложение - отдайте субъектам Федерации "прибрежку", так как это бюджетная составляющая всех приморских субъектов Федерации, и мы сможем оперативно ею управлять.

Губернатор поставил также вопрос: почему нет рыбаков в приоритетном национальном проекте "Развитие агропромышленного комплекса", если рыбная отрасль относится к Минсельхозу? Мы считаем, что правительство должно предусмотреть меры поддержки для предприятий по искусственному воспроизводству лососевых, мариферм, связанных с товарным выращиванием аквакультуры. А также принять меры, стимулирующие обновление рыбопромыслового флота. В первую очередь - совместное субсидирование из федерального и региональных бюджетов процентных ставок по кредитам, привлекаемым в инвестиционных целях. Наше предложение было таково - 75% компенсации кредитной ставки должно идти из федерального бюджета и 25% - из регионального. Кстати, администрация области уже выделяет средства на погашение процентной ставки по кредиту в размере до 50% от ставки рефинансирования Центробанка. В этом году для этих целей было выделено 11 млн руб. Так что со стороны администрации области поддержка рыбакам есть.

Эти основные направления развития отрасли губернатор Иван Малахов высказал первому вице-премьеру Дмитрию МЕДВЕДЕВУ во время приезда в область правительственной делегации. Надеюсь, что эти инициативы найдут поддержку и на самом высоком уровне, так как на сегодня потери прибрежного рыболовства из-за нормативного регулирования весьма велики. Не имея возможности оперативного управления прибрежными ресурсами, мы теряем по примерным оценкам до 50% объемов возможного вылова морепродуктов. Охрана и распоряжение ресурсами должны быть отданы тем, кто ими пользуется. А со стороны государства должен быть надзор и контроль.

В сентябре Минсельхоз планирует предоставить эти вопросы на рассмотрение правительства. Нам необходимо подготовить и представить еще много документов, и мы этим занимаемся.