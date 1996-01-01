У нас сегодня нет проблем в организации грузопотоков

На Дальневосточной железной дороге перемены. Речь идет не только о модернизации существующих объектов - БАМа, например, и приграничных переходов, но и о вложении средств в создание новых инфраструктурных объектов - логистических центров. А также о появлении специализированных компаний по перевозке рыбы и автомашин. Подробности - в интервью начальника ДВостЖД Михаила ЗАИЧЕНКО, которое он дал накануне Дня железнодорожника.

- Михаил Михайлович, прежде чем говорить о переменах, которые ожидают ДВостЖД в связи с реформой ОАО "РЖД", несколько слов об итогах первого полугодия.

Мы перевезли 24 млн т грузов и 12,8 млн пассажиров. Но для нас было важно не только нарастить физические показатели, мы поставили задачу увеличить объемы отправления высокодоходных грузов. И добились этого - рост составил 9%. Отправление экспортных грузов выросло на 3%, импорта - на 9,5%.

Одна из важнейших задач сегодня - повысить пропускную способность дороги, в том числе за счет увеличения числа вагонов в подвижных составах. Мы смогли увеличить вес поезда в среднем на 99 т (по России - на 37). И сегодня на участке от Архары до Владивостока мы вводим в эксплуатацию поезда весом 6 тыс. т. Защитили программу по запуску поездов такого же веса на участке Уссурийск - порт Восточный. Кроме того, оборот каждого вагона сократили на 22 часа (по России - на 2). По такому показателю, как участковая скорость, тоже превысили норму.

И еще - стали расти объемы по Северному широтному ходу. Благодаря тому, что два месяца назад в полную силу заработал Уярский нефтеналивной пункт, заработал БАМ. А найти объемы для БАМа всегда было проблемой.

Но есть и то, что беспокоит. В связи с тем, что в Китае развивается свое металлургическое производство, сократились объемы перевозки металла. Грузопоток из Сибири пошел в порты Черноморья, Балтики. Перевозка угля тоже пока не соответствует плановым показателям. Мы ожидали большего и от нефтяников, но они сегодня работают на уровне прошлого года.

Падение грузооборота сказалось на производительности труда. Ушло около 1% работников, но мы принимаем все меры для того, чтобы сберечь специалистов. Стараемся перераспределить их. Так, сегодня часть наших специалистов работает на Октябрьской, Орловской железных дорогах, на локомотивных станциях в Комсомольске, Высокогорном.

- В какой стадии находятся проекты по модернизации железной дороги на Дальнем Востоке? Как продвигается реализация инвестпроектов?

- На днях на Дальний Восток приезжает делегация во главе с первым вице-президентом ОАО "РЖД" Вадимом МОРОЗОВЫМ по случаю открытия Лагар-Аульского тоннеля. Это большое искусственное сооружение протяженностью 2,5 км. Стоимость проекта - 2,5 млрд руб.

Досье Старый Лагар-Аульский тоннель, еще царской постройки, был сооружен в начале прошлого века и пришел в аварийное состояние. В результате была существенно ограничена пропускная способность, безопасность движения и скорость поездов. В 1976-1981 годах тоннель был реконструирован под электротягу, но вследствие сложных геологических и гидрогеологических условий отделка подверглась деформации, из-за чего треть тоннеля перестала отвечать габаритным параметрам. Это привело к тому, что поезда с крупногабаритными грузами вынуждены следовать в обход Транссиба по БАМу. Новый тоннель, сооруженный в отрогах Хинганского хребта недалеко от станции Облучье в ЕАО, расположен в 40 метрах с южной стороны от существующего старого Лагар-Аульского тоннеля.

Недалеко от этого места идет строительство 29-километрового обхода на Чегдомын (вынос участка железнодорожной линии Известковая-Чегдомын из зоны затопления Бурейской ГЭС, - прим. "ДК"). Это другой крупный инвестиционный проект. Работы идут полным ходом. На реализацию проекта запланировано на текущий год 847,5 млн руб. За полугодие освоено 564,6 млн руб., или 67%. Важность этого проекта первостепенная. Пока не будет этого обхода, не может идти никакой речи об открытии третьей и четвертой очередей Бурейской ГЭС.

Следующий объект - вторая очередь мостового перехода через Амур в районе Хабаровска. Мост остается единственным однопутным участком железнодорожного пути на всем протяжении от Москвы до Владивостока, что не позволяет обеспечивать возрастающие объемы железнодорожных перевозок. За период реализации инвестиционного проекта выполнены работы на сумму 598 млн руб.

Досье Строительство второй очереди мостового перехода длиной 2,6 км имеет стратегическую и экономическую важность для России. Ввод моста в эксплуатацию существенно ускорит скорость и надежность движения пассажирских и грузовых составов по Транссибу и позволит провести капитальный ремонт тоннеля под Амуром. Проект финансируется за счет средств Министерства транспорта - 20% и ОАО "РЖД" - 80%. Ориентировочная стоимость строительства первого пускового комплекса железнодорожной части моста составляет более 6 млрд руб. Запланированный срок сдачи в эксплуатацию - конец 2007 года.

Планируется увеличить инвестиции в Северный широтный ход. Мы одна из первых дорог, которая направит средства в строительство жилого фонда. С началом массовых перевозок по БАМу нам требуются специалисты, обслуживающие железную дорогу, до 3 тыс. человек.

Исходя из заявленных потребностей предприятий - СУЭК, например, озвучивает цифру по перевозке угля в порт Ванино на будущий год в размере 1,2 млн тонн, через 3 года - 6 млн, затем - 12 и до 30 млн, перед нами стоит задача увеличить пропускную способность маршрута. В планах - строительство обхода Кузнецовского перевала. Стоимость программы - 15 млрд руб. На 2005 год РЖД выделили средства на проектные и подготовительные работы - 127 млн руб.

Досье Главным барьерным местом на участке Комсомольск - Ванино является Кузнецовский перевал. Для увеличения пропускной и провозной способности требуется реконструкция плана и профиля пути участка Оунэ - Высокогорная со строительством нового однопутного тоннеля длиной 3 тыс. 890 м. Планируемый срок ввода - 2010 год. В настоящее время вопрос строительства тоннеля компания ОАО "РЖД" решает с привлечением средств Инвестиционного фонда РФ.

- Когда речь идет о внешнеэкономической деятельности, очень часто возникает проблема с интермодальными перевозками. На ваш взгляд, насколько остро она стоит?

- Чтобы решить проблемы логистики перевозок, мы два года назад создали единый диспетчерский центр. Постоянно оптимизируем схемы грузоперевозок. Так, в этом году мы переориентировали грузовой поток нефтепродуктов с КНПЗ на порт Ванино. Выгода для завода - меньше расстояние и стоимость перевозки. При этом КНПЗ получил в свое распоряжение парк цистерн в Хабаровске.

С другой стороны, возрастающие объемы грузов требуют создания новых логистических центров. Так, например, контейнеры сегодня выгружают и в Находкинском порту, и во Владивостокском морском торговом порту, и даже во Владивостокском рыбном порту. Отсюда необходимость соединить контейнерный поток с трех направлений, создать перевалочную базу, где можно было бы формировать поезда. Оптимальный вариант - ст. Надеждинская в Приморском крае. Мы уже работаем над этим проектом. Договорились с губернатором Приморского края об отводе земли, добились поддержки в Минтрансе России.

- А как же проблемы с брошенными поездами?

- За последние 4 года ДВостЖД инвестировала проекты на сумму в $1 млрд. У нас сегодня нет проблем в организации грузопотоков. Но есть вопросы к нашим смежникам - морякам. К сожалению, действительно, до сих пор мы периодически имеем брошенные поезда на угольном терминале порта Восточный. Но причина этого - неотлаженная логистика морских перевозок.

В прошлом году лес стоял брошенный как в портах, так и на пограничных переходах. Надо было сделать так, чтобы пограничники досматривали два состава вместо одного. Мы установили им камеры видеонаблюдения, наладили освещение, связали по Интернету с портами.

И инвестиции в переход Гродеково - Суйфэньхэ оправдали себя. Если в прошлом году мы перевезли 7,5 млн т, то в этом планируем 8,5 млн. Сегодня там проходят по 14 пар поездов. А раньше 8 пропустить было проблематично.

- На третьей международной конференции "ОАО "РЖД" на рынке транспортных услуг: взаимодействие и партнерство" было заявлено, что "Россия провалила государственную политику по ускорению грузоперевозок и привлечению транзитных грузов". Потерял конкурентоспособность в том числе и Транссиб. Вы согласны с этим утверждением, и что, по вашему мнению, может изменить ситуацию?

- К сожалению, надо признать, что по контейнерным перевозкам до последнего времени мы слабо работали с перевозчиками из стран АТР. Но сегодня мы заявляем, что наша задача выйти на показатель - 1 млн т. Чтобы было понятно, поясняю. В прошлом году мы перевезли 185 тыс. т. Сегодня подсчитали, сколько дорога может провести контейнеров без вложения дополнительных средств в модернизацию, - 365 тыс. т. Если обновить контейнерный терминал в Восточном порту, то 500 тыс.

Привлечение на Транссиб контейнерных транзитных перевозок - одна из стратегических задач ОАО "РЖД". С этой целью совместно с Дальневосточным морским пароходством создана компания "Русская тройка". В результате при перевозке в контейнерных поездах комплектующих автомобильных деталей из Южной Кореи для российского завода в Таганроге время доставки сократилось в два раза, а время оформления документов на таможне - с пяти суток до двух часов.

Совсем свежий пример - 8 июля со ст. Находка-Восточная стартовал демонстрационный контейнерный поезд с грузом комплектующих деталей для автосборочного завода "Toyota Motors", расположенного под Санкт-Петербургом. На этом маршруте российские и японские специалисты намерены отработать технологию транзитных перевозок.

- ОАО "РЖД" готовится к переменам. Активно идет работа по формированию дочерней компании по перевозке лесных грузов "Транслес", в июле начала работу Федеральная пассажирская дирекция. Как эти изменения затронут ДВостЖД?

- В настоящее время компания "РЖД" проводит работу по разделению естественно-монопольных и конкурентных секторов рынка, в итоге которой произойдет отделение инфраструктуры от операторской деятельности. Основным видом деятельности ОАО "РЖД" и, соответственно, железных дорог станет предоставление услуг инфраструктуры и локомотивной тяги. Операторская деятельность будет выделена в отдельные компании по соответствующим видам деятельности. В частности, уже идет процесс полного организационно-правового обособления пассажирских перевозок в дальнем следовании путем создания Федеральной пассажирской дирекции. А в перспективе произойдет обособление грузовых перевозок за счет создания Грузовой перевозочной компании.

На ДВ действует филиал Федеральной пассажирской дирекции. Мы разделили имущество, провели необходимые бухгалтерские операции, определили штат сотрудников. Особенно непросто было произвести разделение там, где формировались поезда, - на станции Хабаровск-1, Владивосток. Однако с первого июля работаем по новой системе, и пассажиры никаких неудобств не почувствовали.

- Как идет работа по остальным направлениям?

- Сегодня на дороге успешно работает компания "Транслес". Уже издан приказ о создании компании, которая будет заниматься перевозкой автомашин. В недалеком будущем будет создана компания по перевозке рыбы. В прошлом году мы впервые перевезли небывалую цифру - 560 тыс. т рыбы. В этом году на последней встрече с губернатором Приморского края Сергеем ДАРЬКИНЫМ договорились перевозки рыбы поднять до 600 тыс. т. При таких объемах реально возродить "холодные" поезда - поезда из рефрижераторных вагонов, которые можно будет пускать по специальному графику, и направлять в Екатеринбург, Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург. Их время в пути будет сопоставимо со временем в пути почтово-багажных составов.

- В Приморье была создана специальная компания для работы на пригородном направлении. Планируется ли создание таких структур в других регионах ДВ?

- Итоги первого полугодия показывают, что появление такой компании целесообразно и оправданно. Работа упрощается, затраты и доходы легче учесть. И мы уже получили "добро" на создание в этом году аналогичной структуры в Хабаровском крае и ЕАО.