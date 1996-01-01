Час от часу легче

Конференция, посвященная созданию эффективных ИТ-инфраструктур в компаниях малого и среднего бизнеса, прошла на минувшей неделе в Хабаровске. Организатором выступило представительство компании Fujitsu Siemens Computers в России и СНГ, которое, начиная с прошлого года, осваивает Дальний Восток. О планах компании и ИТ-решениях для бизнеса в эксклюзивном интервью "ЗР" рассказал директор по маркетингу представительства Fujitsu Siemens Computers в России и СНГ Павел КУЗЬМЕНКО.

Досье Fujitsu Siemens Computers - лидирующая IT-компания в Европе, стратегическими направлениями деятельности которой являются разработка и внедрение критически важных бизнес-приложений и мобильных решений нового поколения. Предложения компании простираются от карманных и настольных компьютеров до решений корпоративного уровня. За истекший финансовый год доходы Fujitsu Siemens Computers составили 6,7 млрд евро, что на 12% больше по сравнению с прошлым финансовым годом. Прибыль до налогообложения впервые составила 120 млн евро, что на 27% больше 2005 г. На рынке России и СНГ рост выручки в истекшем финансовом году составил 124% и достиг 160 млн евро. В целом выручка компании в регионе в течение трех лет утроилась. Рост выручки от продаж ПК для бизнеса в 2005 финансовом году составил 169%, а продажи мобильных ПК для бизнеса возросли более чем в 2 раза.

- Павел, какие тенденции наблюдаются сегодня на российском рынке компьютерного оборудования? И как развивается дальневосточный рынок?

- В целом российский ИТ-рынок демонстрирует уверенный рост. За год рост составил 20%, что не очень характерно для макроэкономических показателей. Что касается дальневосточного рынка, то он тоже развивается стремительно. На примере компании скажу: Fujitsu Siemens Computers открыла представительство в Дальневосточном федеральном округе в 2005 г. Рост оборота компании в ДВФО в истекшем финансовом году достиг 266%. Такого результата удалось достичь благодаря развитию канала сертифицированных партнеров.

- Кто ваши партнеры?

- Это лидеры компьютерного рынка, известные всем. Причем в последнее время произошла переориентация запросов партнеров - теперь они предпочитают поставлять решения, а не отдельные группы товаров.

- Близость к Китаю не мешает развитию вашего бизнеса здесь?

- Географическое положение способствует тому, что здесь всегда можно купить дешевые комплектующие из Китая. Однако тенденция такова, что люди все больше предпочитают покупать брендовую технику. И здесь Fujitsu Siemens Computers есть что предложить. Наша техника сочетает в себе японские технологии и немецкое качество.

Досье По различным оценкам, на долю ДВФО приходится 3% всего ИТ-рынка страны. Наиболее крупными ИТ-рынками округа являются Хабаровский и Приморский края, Амурская область, республика Саха (Якутия). ИТ-рынок округа активно растет. В 2005 г. его объем вырос на 15%. По прогнозам, в сравнении с 2001 г., в 2006 г. рост объема ИТ-рынка в ДВФО составит 70%. Две трети объема ИТ-рынка приходится на 3 группы товаров: комплектующие, ПК и периферию.

- Каковы ваши планы по дальнейшему завоевыванию дальневосточного рынка?

- Согласно планам компании, в текущем финансовом году доля оборота региона в общем обороте Fujitsu Siemens Computers в России и СНГ должна вырасти на 1,5%. Сегодня эта доля составляет около 2%. В текущем же году мы планируем увеличить наш оборот в регионе не менее чем на 50%. В ДВФО Fujitsu Siemens Computers сфокусируется на продвижении решений на базе серверов семейства PRIMERGY, мобильных решений и решений на базе бизнес-ПК для корпоративного сектора. Компания будет уделять особое внимание развитию и укреплению позиций в сегменте малого и среднего бизнеса и развитию розничных сетей.

- Насколько быстро такие компании, как ваша, реагируют на потребности бизнеса в новых информационных технологиях?

- Как показывает практика, бизнесу часто необходим совет при выборе тех или иных ИТ-решений. Ведь технологических инноваций очень много, и уследить за всем трудно. Для того, чтобы компании могли выбрать эффективные решения, мы и проводим конференции. Часто руководители небольших и средних компаний полагают, что создать ИТ-инфраструктуру в их компании сложно и дорого. Между тем у нас есть готовые сценарии, которые наши партнеры готовы адаптировать для нужд конкретной компании. Возврат инвестиций от вложений в информатизацию небольших компаний очень высок, и в итоге затраты оборачиваются существенной выгодой. Простой пример: мобильный телефон не дешевле, чем стационарный. Однако он выгоднее. Похожая ситуация и с ИТ-решениями, которые, стремительно развиваясь, позволяют экономить время и деньги пользователей.

- А кого вы считаете своими самыми серьезными конкурентами?

- В первую очередь это такие компании, как HP, IBM. Но отмечу, что у нас нет пиетета и страха перед партнерами. Мы своими действиями это подтверждаем. Только на исследования и разработки Fujitsu Siemens Computers каждый час тратит $1 млн.