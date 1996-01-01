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"Амурметалл" отправил первую партию арматуры в США

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Первую партию продукции - 15 тонн высококачественной арматуры отправил в США ОАО "Амурметалл" из Комсомольска-на-Амуре, 3 тыс. т - в Панаму. Это единственное в России предприятие, которое реализует продукцию этого стандарта на американском континенте.

По словам первого заместителя генерального директора управляющей организации "Сибирско-Амурская сталь" Сергея ХОХЛОВА, "предприятие надеется получить стабильный рынок сбыта в США и Центральной Америке, где цены выше, чем в Юго-Восточной Азии, но требования к качеству более высокие и условия поставки существенно жестче. Учитывая специфику азиатского рынка, где в основном спрос на наше сырье и полуфабрикаты, мы стараемся работать, чтобы продавать продукцию с высокой добавленной стоимостью".

Досье

Пока более 50% своей продукции ОАО "Амурметалл" экспортирует в страны Юго-Восточной Азии: Корею, Вьетнам, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Сингапур и ряд других. По итогам прошлого года экспорт "Амурметалла" составляет $156 млн, а по итогам первого полугодия этого года - $82 млн.

"Работать на мировом уровне непросто, - говорит Сергей Хохлов. - Для обеспечения современного технологического процесса предприятие закупает расходные материалы и запасные части в Германии и Италии. Учитывая, что китайская черная металлургия развивается успешно, завод начал закупать в соседней стране ферросплавы, так как везти их из европейской части России стало значительно дороже. Чтобы повысить качество, "Амурметалл" внедрил систему управления качеством. Продукция завода сертифицирована по стандартам, признанным в США, Великобритании, Японии, сейчас некоторые виды продукции сертифицируются и по европейским стандартам".

На заводе разработана и внедряется программа технического развития предприятия до 2011 г. с использованием технологий крупнейших компаний Европы. Сейчас идет первый этап реконструкции, который позволит вывести производство стали до 2 млн в год.

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