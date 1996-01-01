В Хабаровск прибывает делегация деловых кругов Республики Корея

6-7 июля в Хабаровске пройдут переговоры с представителями южнокорейских деловых кругов.

В составе делегации деловых кругов Республики Корея, которая посетит Хабаровск, - менеджеры и руководители 50 компаний, работающих в сфере производства продуктов питания, машиностроения и электронной промышленности. Возглавит делегацию Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Российской Федерации Ким Джэ СОБ.

Как сообщает PrimaMedia, в ходе переговоров планируется обсудить состояние торгово-экономического сотрудничества между Хабаровским краем и Республикой Корея, возможности продвижения экспортной продукции и совместных инвестиционных проектов.