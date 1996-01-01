Норвежцы ищут площадку для строительства алюминиевого завода

Возможные участки для строительства алюминиевого завода в районе Хабаровска или порта Ванино осмотрели в ходе визита в Хабаровский край делегации представителей компаний Hydro Aluminium (Норвегия), "СУАЛ-холдинг" (Россия) и Европейского банка реконструкции и развития.

Представители норвежской компании уже второй раз посещают Приамурье. Hydro Aluminium - третий в мире алюминиевый гигант, намеренный возвести на территории края алюминиевый завод мощностью 1200 тыс. т металла в год. Для такого крупного производства потребляемая электрическая мощность составит 2000 МВт, а объем инвестиций - $4-5 млрд. Предполагаемый срок строительства завода (от начала разработки ТЭО до выпуска продукции) - 48 месяцев. В рамках визита на Дальний Восток делегация ознакомилась с работой Бурейской ГЭС, посетила потенциальные строительные площадки в районе Завитинска в Амурской области, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и поселка Ванино. Решение о выборе площадки для строительства алюминиевого завода будет принято до конца 2007 г.