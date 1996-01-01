В "Амурметалл" вложат не менее $1,5 млрд

На ОАО "Амурметалл" в Комсомольске-на-Амуре состоялась закладка фундамента производственного корпуса для новой слябовой машины. По оценке работников металлургического комплекса, по значимости, финансовым вложениям и объемам предполагаемого строительства это событие можно сравнить с закладкой нового завода.

Новое оборудование способно будет выпускать до 2 млн т качественной слябовой заготовки в год для существующего и нового листопрокатных комплексов. Продукцию благодаря универсальности оборудования возможно будет регулировать по ширине и толщине. Самое главное - ширина сляба может быть до 3 метров. Это для того самого металлического листа, в котором сегодня остро нуждается судостроительное производство России в целом и города юности в частности. Амурский судостроительный завод Комсомольска получит в своем городе поставщика необходимого материала.

С увеличением объема производства к 2007 г. металлургам удастся существенно снизить себестоимость продукции. На ОАО "Амурметалл" тем самым закончится процесс строительства замкнутого цикла производства - от выплавки стали и производства слябовой заготовки до проката и закалки стального листа. По словам генерального директора управляющей организации "Сибирско-Амурская Сталь" Олега МЕРКУШЕВА, объем инвестиций на модернизацию предприятия в течение пяти лет - не менее $1,5 млрд. Новая слябовая машина и комплекс ЭСПЦ-2 - это около $200 млн.