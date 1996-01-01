Благодаря Хабаровску во Владивостоке всегда будет "Август"

Этот год был ознаменован открытием во Владивостоке филиала одного из крупнейших операторов на автомобильном и железнодорожном транспорте Дальнего Востока - компании "Август". Ее головной офис-центр находится в дальневосточной столице и уже давно знаком хабаровчанам.

Одна из причин появления компании на Приморском рынке - это представление интересов своих партнеров и клиентов, чьи интересы тесно связаны с приморскими городами.

Другая причина - это все чаще возникающее желание и требование приморских компаний и частных предпринимателей вести цивилизованный европейский бизнес, чему целиком и полностью отвечает компания "Август".

Компания в Хабаровске основана в 2003 году. На сегодняшний день ее клиентами являются более 700 компаний и частных предпринимателей ДВ. Среди них такие, как ОАО "Балтика", ОАО "Владпиво", ЗАО "Мобиком-Хабаровск", ОАО "Ликеро-водочный завод Хабаровский", ООО "Грасп" и многие другие.

В операторском управлении компании находится более 800 единиц крупнотоннажных, 400 единиц мало тоннажных грузовых автомобилей, около 2000 платформ и полувагонов крупнейших собственников подвижного состава РФ. Заключены договора с аналогичными компаниями в крупнейших городах России, что позволяет осуществлять доставку грузов "От двери до двери".

Особой гордостью компании являются ее сотрудники, считает президент "Августа" Сергей НУГАЕВ. Большое внимание уделяется профессиональной подготовке людей. На сегодняшний день очень сложно удерживать позиции лидеров в области грузоперевозок. Для этого необходимо иметь команду настоящих профессионалов. Сотрудники проходят ежегодное обучение и повышение квалификации в сфере логистики на транспорте и складской переработки. Организовываются семинары с аналогичными компаниями из Москвы, Санкт-Петербурга, где обсуждаются проблемы и пути развития логистики в России.

Не трудно заметить, что сегодня настоящий бизнесмен смотрит на бизнес не только как на средство обогащения, но и как на способ развития и поддержания различных социальных программ: это и налоги, и рабочие места, и духовное развитие наших граждан.

"Мы хотим, чтобы бизнес был по-настоящему конкурентоспособным за счет серьезного обслуживания клиентов и партнеров, а также приемлемых цен на товары и услуги, - говорит Сергей Нугаев. - Мы уверены, наше появление на приморском рынке принесет нечто новое, но так необходимое тем людям, компаниям, предприятиям, чей вид деятельности, так или иначе, связан с грузоперевозками и складской работой".