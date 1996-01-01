Следуйте закону креативно

Новый закон о рекламе вступил в силу месяц назад, однако мало кто еще успел в нем толком разобраться. Поэтому на прошлой неделе люди, чья работа непосредственно связана с рекламой, встречались за круглым столом. Инициатором и организатором события стала газета "Золотой Рог" в Хабаровске" совместно с Управлением Федеральной антимонопольной службы России по Хабаровскому краю.

Специалисты ФАС разъясняли собравшимся тонкости рекламного законодательства и отвечали на самые разные вопросы. В итоге, как выразился главный антимонопольщик края Валентин БОДРОВ, первый блин получился не комом, а "красивый и толстый", поскольку многие получили то, что хотели. А именно ответы на давно волнующие вопросы.

Несмотря на то что некоторые пункты нового закона не совсем понятны даже специалистам, заместитель руководителя Управления ФАС по Хабаровскому краю Татьяна БУРМАГИНА сразу сказала, что документ все-таки внес большую определенность и ясность в правила игры на рекламном рынке. "Более четко сформулированы понятия рекламы и объекта рекламирования",- объяснила она. По ее словам, в целом требования нового закона более жесткие, но некоторые нормы исчезли. Например, это требование обязательного указания в рекламе некоторых товаров, работ, услуг и видов деятельности номера лицензии, а также наименование органа, ее выдавшего; требование о наличии пометки об обязательной сертификации, если товар такой сертификации подлежит.

Исключена норма о предоставлении документального подтверждения правомерности использования в рекламе терминов в превосходной степени. В законе конкретизированы требования к рекламе отдельных видов продукции, в том числе алкоголя, пива и табачных изделий. "Но ответить на вопрос, насколько новый закон лучше старого, можно будет только по истечении определенного времени, когда он будет обкатан на практике", - заключила Татьяна Бурмагина.

Бренд или товарный знак?

Участники круглого стола, которые только-только начали обкатывать новый закон, не стеснялись спрашивать специалистов УФАС о том, в чем сами разобраться не смогли.

Например, менеджер по маркетингу регионального управления дальневосточного региона ОАО "ВымпелКом" Иван АНАШКИН поинтересовался, допустимо ли использование бренда "Билайн" в спонсорской рекламе. Ответ был: допустимо, но только после указания полного наименования ОАО "ВымпелКом".

Много вопросов было и у банков. Специалист по методологии ЗАО "Региобанк" Елена КОЛЬЦОВА поинтересовалась, какое название банка указывать в телевизионных рекламных роликах, полное: Акционерный банк регионального развития или же сокращенное ЗАО "Региобанк"? Оказалось, что сокращенного наименования, официально зарегистрированного, вполне достаточно.

Если говорить об изменениях в рекламе финансовых услуг в целом, то в новом законе нашли отражения те рекомендации по раскрытию информации для потребителей, которые были разработаны Центробанком совместно с ФАС. Но, как подчеркнула Татьяна Бурмагина, рекомендации не являются нормативным документом и их выполнение являлось скорее актом доброй воли со стороны банков. Теперь же основные требования по раскрытию информации закреплены в законе, и за их несоблюдение предусмотрена ответственность.

В закон внесены условия рекламирования услуг, связанных с управлением активами предприятий, а также условия по рекламе, связанной с привлечением и использованием денежных средств граждан жилищными накопительными кооперативами. Кроме того, внесены в закон условия распространения рекламы, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости. В общем, требования стали яснее и жестче.

Напитки покрепче - дорога короче

Особое внимание на круглом столе уделили рекламе алкоголя. Тем более что на встрече присутствовали представители Хабаровского ликеро-водочного завода, а также завода "Балтика-Хабаровск". Например, многих производителей алкоголя волновало, что по новому закону можно рекламировать алкогольную продукцию, соблюдая ряд ограничений, а статья 17 закона об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции при этом запрещает такую рекламу везде, кроме мест производства и реализации.

- Закон, о котором идет речь, не попал в перечень нормативных актов, в которые внесены изменения и дополнения в связи с введением в действие нового закона о рекламе, - ответила Татьяна Бурмагина. - Но по информации, полученной в ФАС, это будет сделано в ближайшее время. А пока будем руководствоваться положениями закона, который принят в более поздний период, тем более что применение закона об обороте алкогольной продукции ухудшило бы положение рекламодателей по сравнению с требованиями к рекламе алкогольной продукции, предусмотренной специальным законом о рекламе. А это противоречит юридическим нормам.

Как объяснили специалисты, сейчас рекламу алкоголя можно размещать везде, кроме первой и последней полос и обложек газет и журналов, печатных изданий для несовершеннолетних, а также аудио- и видеопродукции для них. Нельзя рекламировать крепкие напитки на телевидении и радио, в кинотеатрах и видеосалонах, на общественном транспорте, на объектах наружной рекламы. Сохранился запрет рекламировать алкоголь в детских, образовательных, медицинских, спортивных, культурных и тому подобных организациях и на расстоянии ближе 100 метров от них. К перечню новых запретных мест для распространения рекламы спиртного отнесены и военные организации.

Кстати, что касается установленных законом 100 метров, то Татьяна Бурмагина отметила, что измерять нужно правильно - от ограждения учреждения, если огражденная территория является частью данного учреждения. Она привела в пример один курьезный случай, когда специалисты антимонопольного комитета обнаружили рекламу алкоголя в подозрительной близости от одной "запрещенной" организации. По документациям расстояние составляло всего 98 метров. Когда же люди, ответственные за появление этой рекламы и работники антимонопольного управления померили расстояние рулеткой, получилось 103 метра. Дотошность рекламодателя и сомнение в точности документации, представленной управлением архитектуры, позволило рекламодателю избежать штрафа.

Новость - не реклама

Выдавать водку за минеральную воду или какие-нибудь там маринованные огурчики сейчас тоже не получится. "Зонтичные" бренды запрещены, пришла пора называть вещи своими именами. По словам Татьяны Бурмагиной, все эти случаи легко выявляются. И не имеет значения, что компания действительно производит эту воду или огурчики с одноименным названием. Надо было, значит, придумать другое.

Специалист по связям с общественностью филиала пивоваренной компании ОАО "Балтика" - "Балтика-Хабаровск" Алена БЯЛИК спросила, могут ли на телевидении в дневное время размещать информационные, не рекламные, материалы о компании. Татьяна Бурмагина ответила, что да, можно. Реклама и новости компании - не одно и то же. И уже мастерство журналиста (или другого специалиста, готовящего рекламный текст) в том, чтобы информационный материал "совершенно случайно" не превратился в рекламный. Не является рекламой и объявления компании о приеме на работу на телевидении или на других рекламных носителях.

- Всегда можно придумать, как сделать так, чтобы использовать имеющиеся ресурсы, не нарушая закон, - заметила Татьяна Бурмагина. - Можно топором сделать репортаж, и это все будет рекламой. Креатив на что?

Не знаешь закона - плати штраф

Отсутствие креатива и, как следствие, неисполнение рекламного законодательства грозит серьезными штрафами. По данным Валентина Бодрова, в этом году было возбуждено 39 дел в области нарушения рекламного законодательства. Из них 21 дело в отношении рекламодателя и одно - в отношении рекламораспространителя. Большинство нарушителей - представители торговых предприятий, а также люди, размещающие рекламу с предложениями принять участие в долевом строительстве жилья и других объектов недвижимости.

В размерах денежных наказаний новый закон ничего не изменил, поскольку штрафные санкции устанавливаются другим документом - Кодексом РФ об административных правонарушениях. Для юридических лиц они составляют от 400 до 5000 МРОТ, для физических немного меньше - от 40 до 200 МРОТ. Может, для кого сумма и не очень серьезная, но в любом случае приятного в уплате штрафа мало. И никто ведь не будет разбираться, по какой причине вы нарушили закон. По незнанию, в силу природной забывчивости или в попытке обхитрить антимонопольщиков. Чтобы знать и не забывать, участники круглого стола предложили друг другу чаще встречаться и общаться именно так, в форме диалога. Почему бы и нет? Главное - начало положено. И надеемся, удачное.

P.S. Редакция "ЗР" благодарит Управление ФАС по Хабаровскому краю и лично Валентина Алексеевича Бодрова за поддержку инициативы и неоценимую помощь в организации и проведении круглого стола, а также всех, кто пришел, - за участие.