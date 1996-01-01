Вадим Морозов: Все узкие места Трансcиба мы расширим

"С вводом в действие нового тоннеля пропускная способность участка Архара - Хабаровск резко увеличилась", - заявил на прошлой неделе первый вице-президент ОАО "РЖД" Вадим МОРОЗОВ. "Этот проект обошелся нам в 2 млрд 170 млн руб., но можно смело сказать, что он окупился", - сказал он.

В составе представительной делегации Морозов прибыл на небольшую станцию Лагар-Аул, которая находится в отрогах Хинганского хребта в ЕАО. Совместно с губернатором ЕАО Николаем ВОЛКОВЫМ, представителями ООО "БАМтоннельстрой" и прочими ВИП-персонами он перерезал красную ленточку перед входом в новый тоннель и, поаплодировав первому прошедшему составу, выпил бокал шампанского.

"Построив это современное инженерное сооружение, мы сняли целый ряд проблем, которые имели место во время эксплуатации старого тоннеля. Мы сделали все, чтобы расширить еще одно узкое место на Транссибе". Ведь старому двупутному Лагар-Аульскому тоннелю в 2005 г. исполнилось 90 лет.

Досье Он был построен на сложном геологическом участке и уже давно нуждался в глобальной реконструкции. Из-за деформации свода тоннеля поезда могли двигаться по нему со скоростью 25 км в час. А провоз негабаритных грузов по нему был невозможен: в некоторых местах свод тоннеля просел почти на полметра. С 1985 г. тоннель ремонтировали, укрепляя своды. Грузовым составам приходилось двигаться в обход Транссиба, по Байкало-Амурской магистрали. Еще в 1994 году МПС приняло решение о строительстве нового Лагар-Аульского тоннеля. Проектные работы завершились в 1999 г., а с 2000 года приступили к строительству нового тоннеля. Генподрядчиком этого строительства выступило ОАО "БАМтоннельстрой".

Протяженность нового тоннеля составила 1278 м. Прокладка велась сразу с двух сторон скального массива. Для этой работы "БАМтоннельстрой" приобрел специальный горнопроходческий комбайн фирмы "Мицуи" с поистине уникальными характеристиками.

Тоннель можно назвать показательным. "Новый Лагар-Аульский тоннель - гордость страны! Теперь мы уверены, что можем все. Нам по плечу любые, самые сложные инженерно-технические решения", - такое заявление сделал Вадим Морозов на торжестве открытия.

При прокладке тоннеля использовано сразу несколько новых инженерных решений: пленочная гидроизоляция, безбалластное строение верхнего пути, электрообогрев водоотводных лотков и т.д. А непосредственно после запуска тоннеля строители "БАМтоннельстроя" приступили к коренной реконструкции старого. Проектная стоимость работ составила 584 млн руб. К 2008 году планируется ввести старый Лагар-Аульский тоннель в действие. После всех проделанных работ он из двупутного станет однопутным, и вместе с новым Лагар-Аульским тоннелем еще больше увеличит пропускную способность этого сложного участка Транссиба.

Досье Всего на ДВостЖД сейчас эксплуатируется 20 тоннелей, а по всей сети "РЖД" - около 150. Из их числа около 15 находятся сейчас на реконструкции.

Губернатор ЕАО Николай Волков отметил, что строительство тоннеля принесло области почти 400 новых рабочих мест, а в бюджет области в виде налоговых и прочих поступлений осело около 10% от сметной стоимости.

Отвечая на вопросы журналистов, господин Морозов коснулся и темы мостового перехода через Амур. Он заявил, что вторая очередь моста (с проектной стоимостью свыше 5 млрд 400 млн руб.) должна быть сдана в эксплуатацию к 2008 г. После этого будет решаться судьба подземного тоннеля через Амур. На сегодня он полностью себя исчерпал, но требует ежегодных затрат в несколько десятков млн руб. Его надо либо закрывать, либо подвергать капитальной реконструкции, подчеркнул первый вице-президент.

Но самая большая головная боль железнодорожников - Кузнецовский обход, который находится в районе порта Ванино. Общая стоимость проекта составляет около 15 млрд руб. Протяженность же тоннеля, необходимого на этом участке, составит 3890 м. "РЖД" согласны вложить в проект 3,7 млрд руб. Остальная сумма должна быть компенсирована привлечением средств Инвестиционного фонда РФ. Кроме этого, железнодорожники решают вопросы о финансировании строительства участка обвода зон затопления Бурейской ГЭС, строительства железной дороги в Якутск и множество иных задач.

Досье Лагар-Аульский тоннель с самого начала был проблемным сооружением. Инженер Александр ЛИВЕРОВСКИЙ, руководивший строительством в 1911-1914 годах, писал: "С тоннелем вышла большая неприятность. На некотором его протяжении имеется большое количество грунтовых вод. После восьми лет существования своды стали крошиться на протяженности 40 м. Пришлось провести реконструкцию десяти колец обделки".

В 1976-1981 годах Лагар-Аульский тоннель был переделан под электротягу. Но в скором времени обделка тоннеля деформировалась на протяжении почти 300 м. В 2000 году строители раздвинули пути и установили между ними специальные металлические стойки, поддерживающие свод тоннеля. По словам строителей "Бамтоннельстроя", ранее подобное инженерное решение для таких целей не применялось.