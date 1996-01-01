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В Хабаровске формируется новая программа поддержки малого бизнеса
Предложения от предприятий и организаций, общественных и отраслевых объединений, союзов и ассоциаций предпринимателей в новую городскую программу, призванную обеспечить совершенствование системы поддержки малого и среднего бизнеса, содействие увеличению его вклада в экономику Хабаровска ждут в управлении экономического развития города.
Как сообщила пресс-служба мэрии, в связи с завершением выполнения целевой программы "Развитие и поддержка малого предпринимательства в г. Хабаровске на 2004-2006 годы", в краевом центре формируется новая программа, рассчитанная до 2009 года. По мнению администрации города, она должна полнее отражать все стороны взаимодействия муниципалитета с предпринимателями - устранение административных барьеров, развитие системы финансово-кредитной и информационно-образовательной поддержки малого бизнеса, содействие улучшению межрегиональных и внешнеэкономических связей и многое другое.
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