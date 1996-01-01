Переписали меньше, чем хотели

Начальник сельхозотдела Роскомстата по Хабаровскому краю Нина ДЬЯЧЕНКО рассказала в беседе с корреспондентом "ЗР", что "переписать предполагалось во всех 19 районах края 55 крупных сельхозпредприятий.

Однако на деле их оказалось всего 46: остальные обанкротились, и землю свою уже распродали. Малых сельхозпредприятий тоже оказалось меньше: вместо 36 всего 27, остальные больше не существуют". А вот частных домов, особенно в городской местности, переписано было больше, чем планировалось. Были исключено из переписи и рыболовецкие колхозы, не подпадающие под категорию сельхозпредприятий, но первоначально внесенные в бланки.

Не было зафиксировано ни одного случая, когда переписчиков не пустили бы на участки. "Могу сказать, что и переписчики, и те, к кому они приходили, проявили энтузиазм, и отнеслись в переписи серьезно. Особенно если учесть, что некоторым переписчикам в отдаленные районы приходилось летать на вертолетах, а в затопленные - плавать на лодках. Несколько лет назад сельхозперепись проходила в Польше, там на переписчиков люди выходили с вилами. У нас такой агрессии, к счастью, не было. И могу сказать, что перепись прошла даже лучше, чем я предполагала", - рассказала Нина Дьяченко. В переписи поучаствовали даже пограничники, держащие на заставах края птиц и коз.

Из 684 фермеров переписчики переписали 663, хотя начиналась работа с частными землевладельцами тяжело - за первые пять дней переписчики посетили лишь двоих фермеров. Также нужно отметить, что некоторые владельцы земельных участков занижали размеры своей собственности.

Всего в переписной кампании в крае участвовало 829 переписчиков - в основном сельские учителя, пенсионеры, безработные.

Полностью данные прошедшей сельхозперепеси должны быть обработаны к концу этого года. Предыдущая сельскохозяйственная перепись проходила в России в 1920 году. Следующая, как планируется, пройдет через 10 лет, в 2016 году.