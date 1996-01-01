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Немцев проверяют по всем статьям
Российские работники нередко жалуются на то, что прежде чем получить место в хорошей компании, приходится пройти через целый ряд испытаний. Однако российским соискателям и не снились те проверки, которым подвергаются немецкие граждане, желающие найти работу. К такому выводу пришла группа российских рекрутеров, которая побывали на стажировке в Дюссельдорфе (Германия).
Стажировка "Персонал-Менеджмент" была организована Интернациональным центром образования и научной информации и Ассоциацией консультантов по подбору персонала (Москва). Единственным представителем Дальнего Востока стала директор агентства по подбору персонала "Карьера-Форум" Галина ПОПОВА.
"В течение двух недель мы изучали немецкий рынок труда, его особенности, знакомились с работой агентств по подбору персонала, посещали научно-исследовательские институты, которые занимаются разработкой методов эффективного подбора персонала, - делится впечатлениями г-жа Попова. - В Германии особенно поразила форма подачи документов соискателями. Одного резюме совершенно недостаточно. Для того чтобы претендовать на рабочее место, нужно предоставить рекрутеру целую папку документов. Папки специального назначения продаются в канцелярских магазинах, и для того, чтобы ее заполнить, нужно немало потрудиться. Начинается папка с сопроводительного письма, в котором рассказывается, почему человек претендует на это место. Следующий документ - это резюме, потом - документы, подтверждающие квалификацию. Причем такая папка нужна как для тех, кто претендует на высокие позиции, так и для низшего персонала".
Основная особенность Германии - это очень высокая конкуренция на всех этажах рынка труда, кроме самого высокого, - топ-менеджеров не хватает и там. Высокая конкуренция обеспечивает следующую особенность подбора персонала - использование большого количества тестов для соискателей.
"При большом количестве желающих получить место тесты позволяют отсекать на первых этапах лишних. Одно из самых важных качеств, на которое обращают внимание работодатели, - это толерантность и терпимость к проявлениям чужой культуры, - говорит Галина Попова. - В Германии очень трудно на работу попасть, но если человека взяли в компанию, уволить его практически невозможно - таково законодательство, то есть ошибка в подборе персонала дорогого стоит".
Высокая конкуренция на рынке труда отразилась и на развитии рекрутингового бизнеса. Если в России получили распространения агентства по подбору персонала для компаний, то в Германии довольно много агентств, которые берут деньги с соискателей и помогают им искать работу.
Что касается мифа о том, что в Германии можно не работать и жить припеваючи на пособие по безработице, то его участники стажировки развенчали.
"С одной стороны, безработные действительно защищены. Но, с другой стороны государство, постоянно подталкивает человека к поиску работы. Например, предлагаются различные формы переобучения. А вот если человек начинает капризничать, то его могут просто лишить всех благ. Кроме этого, статус работающего человека более престижен в обществе, да и доходы людей, имеющих работу, значительно выше.
Несмотря на существенные различия в ситуации на рынке труда, участники стажировки решили, что многое из германского опыта можно применять и в российской практике. Например, по словам Галины Поповой, агентство "Карьера-Форум" готово приобрести некоторые современные тесты, которые намерено использовать при подборе менеджеров.
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