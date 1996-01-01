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Цены на бирже для нас очень выгодны
В этом году ОАО "ГМК-Дальполиметалл" - исполняется 109 лет. Дата не круглая, но тем не менее значимая для предприятия. О том, как сработали горняки "ГМК" в первом полугодие, насколько благоприятна для них ситуация на мировом рынке металлов, каковы перспективы развития производства, "ЗР" рассказал генеральный директор ОАО "ГМК" Александр САВВИН.
- За первое полугодие добыто 311,7 тыс. тонн руды. Переработано на Центральной обогатительной фабрике 313,3 тыс. тонн. Свинцового концентрата выпущено 8 тыс. тонн, цинкового - 16,3 тыс. тонн. Производственная программа полугодия выполнена на 85%. Этому есть много причин. Один из главных факторов - издержки планирования: мы ожидали, что нам хватит кадровых ресурсов для выполнения плана, но просчитались - не хватает работников высокой квалификации. Кадровая проблема характерна в целом для горнорудной отрасли. Сегодня, чтобы решить вопрос дефицита трудовых ресурсов, мы обучаем молодых рабочих в учебно-курсовом комбинате и приглашаем работать выпускников вузов. В прошлом году удалось привлечь 17 молодых специалистов с высшим образованием - горняков, механиков, маркшейдеров, геологов, в этом году ожидаем прибытия еще 24 специалистов.
- Каковы сегодня мировые цены на цинковый и свинцовый концентрат? Как складывается ситуация с "Лермонтовской ГРК"?
- Цены меняются, и сегодня одна тонна свинца на Лондонской бирже цветных металлов стоит $950, тонна цинка - $3150, концентрат, естественно, дешевле. Цены для нас очень выгодны. Что касается "Лермонтовской ГРК"... Да, мы много сделали, чтобы запустить там производство и нормально работать. Не знаю причин, по которвм мы вынуждены были оттуда уйти - видимо, у ГРК появились новые инвесторы. Вообще, в этом году цены на металлы резко пошли вверх, поэтому появилась возможность вкладывать деньги в развитие предприятия и обновление основных фондов. Мы начали закупать оборудование, обновлять производственные мощности. За полгода на обновление основных фондов потратили столько, сколько за весь предыдущий год - 42 млн руб.
- Какие решения принял совет директоров, будет ли повышена зарплата горнякам с 1 июля?
- С 1 января средняя зарплата в "ГМК" составляла 7 821 руб., с июня этого года - 9 328 руб. С июля она будет увеличена в среднем на 20%. В прошлом году зарплату подняли сдельщикам - тем, кто добывал руду и вел проходку. Сегодня повышаем тарифные ставки и оклады работникам вспомогательных служб, кроме того, больше будут получать ИТР. Также решено увеличить ученический фонд на 900 тыс. руб., в УКК дополнительно наберем 30 учеников. Внесены изменения в положение об оплате труда и премировании.
- Как складываются ваши взаимоотношения с новым партнером - Челябинским цинковым заводом, куда поставляется цинковый концентрат?
- Пока нормально. В этом году Министерство промышленности и энергетики отказало в выдаче квот на экспорт цинкового концентрата, поэтому все пошло на Челябинский цинковый завод. Челябинцы проявляют себя как надежные, порядочные партнеры. Нас авансируют, пока мы работаем на склад, вовремя проплачивают после отгрузки. Цена концентрата соответствует мировой. Никаких претензий у нас не возникает, посмотрим, как пройдет зима, а дальше будем делать окончательные выводы.
- Вы изменили транспортную схему доставки концентрата из Дальнегорска до Рудной Пристани: теперь он доставляется не по узкоколейке, а автомобильным транспортом.
- Это решение было вызвано чрезмерными затратами на железной дороге, судите сами: годовая добыча, по сравнению с советскими временами, уменьшилась на треть - с 1,2 млн тонн руды до 750 тыс. тонн. Уменьшился и объем перевозки концентрата. Между тем тепловозный парк устарел и все экономические расчеты показали, что выгоднее доставлять концентрат автомобилями. Его возят 3 "МАЗа", к тому же нам основательно портили кровь любители металлолома, периодически разбиравшие железнодорожное полотно. Были случаи схода составов с рельсов, да и по экологическим меркам автотранспорт безопаснее.
- Как сработал за полгода свинцовый завод в Рудной Пристани? Что за технология сегодня используется вместо устаревшей горновой плавки?
- Завод перерабатывает только вторсырье - свинцовый лом, собираемый на территории Приморья, поэтому он работает циклично. В этом году он запускался в феврале-марте, остальное время, пока накапливался лом, занимались ремонтом и восстановительными работами. С июля плавка лома возобновилась, сегодня мы работаем на шахтной печи и электропечах. От горновой плавки отказались, в итоге уменьшены вредные выбросы в атмосферу, улучшены условия работы на производстве. За полгода завод выдал 247,5 тонны свинца. Свинец поставляем на кабельные и аккумуляторные заводы в Комсомольск-на-Амуре и Иркутск. Конечно, есть еще много проблем, основная - выход на уровень рентабельности.
- Каковы итоги деятельности рудника "Королевский"? Что там построено? Сколько серебра добыто?
- На "Королевском" за полгода добыто около 13 тыс. тонн серебряно-полиметаллической руды, 4,3 тонны серебра. Сегодня заканчиваем строить компрессорную станцию, в конце августа планируем ее ввод в эксплуатацию. Начали строить административно-бытовой корпус; за последние 2 года построены вахтовый поселок, столовая, вентиляторная установка, трансформаторная подстанция.
- Каковы ваши планы на второе полугодие? Сколько тонн руды до конца года планируете добыть?
- Во втором полугодии планируем добыть около 390 тыс. тонн. За год выйдет 710 тыс. тонн руды, производственную программу выполним на 90%. Продолжим закупку оборудования, материалов, запчастей. По инвестиционной программе на это планируется выделить около 80 млн руб. Только что мы приобрели финскую ковшевую машину "Торо-400", купили буровые запчасти на гидравлические станки. На подходе шведская горная машина СТ-1020 "Атлас Копко", будут приобретены еще одна машина "Торо-301" и 3 18- тонных финских автосамосвала ЕGC-417. Планируем сделать перекрепку ствола на "Втором Советском" руднике на горизонте 5-75 м. Будет продолжено строительство нижних горизонтов на "Николаевке", там же ремонтируем стволы "Вспомогательный" и "Скиповой". Планируем завершить проектные работы по Южному месторождению, чтобы увеличить продолжительность жизни рудника и извлечь руду с нижних горизонтов. В этом году мы победили в федеральном конкурсе на проведение геологоразведочных работ на Южно-Солонцовом объекте в Дальнегорском районе. В перспективе он может дать прирост материально-сырьевой базы. Если в прошлом году из-за нехватки оборотных средств мы ограничивали текущие и капитальные ремонты, не могли обновлять стволы, то сегодня есть деньги на ремонт, строительство и техперевооружение производства.
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