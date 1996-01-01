"Транснефть" переадресовала нефтепровод на Козьмино

Конечной точкой нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) станет бухта Козьмино (район Находки), сообщил президент компании "Транснефть" Семен ВАЙНШТОК на брифинге в Иркутске.

Он сообщил, что к 12 октября будет разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО) второй очереди нефтепровода. С.Вайншток также сказал, что параллельно с пусконаладочными работами по первой очереди ВСТО "Транснефть" приступит к строительству ответвления на Китай.