Прокуратура уже на водокачке

"ЗР" уже сообщал о том, что краевая администрация инициировала банкротство КГУП "ВХК Юг Приморья", после чего все активы предприятия были выведены в вновь созданный "Приморский Водоканал". В результате кредиторы КГУП не могут получить кредиторскую задолженность.

Однако на этом история с банкротством не закончена. По информации "ЗР", недавно это предприятие посещал краевой прокурор Игорь АНИКИН и руководитель ФСБ по Приморскому краю Юрий АЛЕШИН. В результате краевая прокуратура возбудила дело против бывшего гендиректора КГУП Александра ШИШКИНА по 196 статье ("Преднамеренное банкротство").