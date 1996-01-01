"Тигровой" заинтересовались корейцы

Последний визит корейской делегации в Приморье принес неожиданные результаты. Бизнесмены приехали в край осматривать судостроительные заводы, однако заинтересовались добычей угля. Как стало известно "ЗР", внимание южнокорейских бизнесменов привлекли шахты г. Партизанска.

Первый заместитель главы Партизанска Олег БОНДАРЕВ эту информацию подтвердил. По его словам, пока речь идет о возможном реанимировании шахты "Тигровая". Из всех шахт города она была закрыта одной из последних. "Пока мы только обсудили эту возможность с представителями компании DAEWOO. Но говорить о том, что решение принято, еще не приходится", - заявил чиновник. В настоящее время администрация городского округа готовит для южнокорейской корпорации пакет документов по "Тигровой".