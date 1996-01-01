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Мэрия сама знает, что лучше для предпринимателей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Разработана программа поддержки малого предпринимательства, дума Владивостока уже приняла ее в первом чтении. Однако, как ни просили сами представители малого бизнеса организовать публичные слушания по поводу программы, депутаты им отказали.

В разработке программы, как в ней самой написано, принимали участие чиновники трех управлений мэрии, "Ассоциация юристов Приморья", межрегиональный маркетинговый центр, краевое отделение общероссийской организации "Опора России" и... "Лига торговых предпринимателей", от имени которой представители предпринимателей и просили депутатов организовать публичные слушания. Как пишет глава администрации Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ в пояснительной записке к программе "Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Владивостоке на 2006-2009 гг.", "реализация программы позволит снизить количество безработных в городе за счет самозанятости населения и увеличения численности работников в малых предприятиях, увеличить число субъектов малого предпринимательства и повысить долю малых предприятий в валовом объеме производимых на территории Владивостока товаров и услуг".

И мэру хочется верить. Ибо в прошлом - очень знаковом для городских бизнесменов году - по сравнению с 2004 г. во Владивостоке число субъектов малого предпринимательства снизилось почти на 5 тыс., а число ПБОЮЛ и вовсе сократилось вполовину. На программу мэрия планирует выделить в 2007 г. 1,5 млн руб., в 2008 и 2009 гг. - еще 2 млн, и по 600 тыс. на каждый год намерена найти в других источниках. Плюс ежегодно 371 тыс. руб. на поддержку исключительно молодежного предпринимательства.

Этих миллионов должно хватить на совершенствование правового обеспечения малого предпринимательства, сокращение административных барьеров, развитие кредитно-финансовых механизмов, оказание информационной помощи и административную поддержку. Сдается, что это по-нашему - сначала создать невыносимые условия, а потом предложить информационную поддержку. Но вот этого ли хотят от программы сами предприниматели?

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