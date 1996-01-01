"Единого Окна": Туда попало и пропало

Более двух лет предприниматели Владивостока добивались от администрации города открытия отдела приема и выдачи документов. Предполагалось, что введение подобной структуры значительно упросит оформление документов. Чиновники пошли навстречу, и в конце прошлого года "Единое окно" было создано. Однако по истечении 6 месяцев работы выяснилось, что новая структура с поставленными задачами практически не справляется.

Чтобы выяснить, какие барьеры мешают работать отделу приема и выдачи документов управления муниципальной имущества, архитектуры и градостроительства (УМИАГ), "ЗР" и "Лига торговых предпринимателей" провели круглый стол. К сожалению, представители УМИАГ его проведение проигнорировали, хотя первоначально заявляли о своем участии. А вот предприниматели Владивостока оказались более активными.

Марина ШЕМИЛИНА, сопредседатель "Лиги торговых предпринимателей":

- Изначально создание такого пункта приема документов воспринималось бизнесом очень позитивно. Согласитесь, очень удобно прийти и сдать весь пакет документов в одном месте. Когда его только открыли на Партизанском проспекте, все обрадовались. Там рактически нет очередей, грамотно оформлены информационные стенды, можно посмотреть список необходимых документов и образцы их заполнения. Однако главная задача, на мой взгляд, заключалась в искоренении коррупции в УМИАГ. Ведь больше не было прямого общения между отдельными чиновниками и коммерсантами. Они не видели и не знали друг друга.

Татьяна ПИТЕЛЬ, председатель Ремесленной палаты:

- Первые результаты показали, что сроки ответов не соблюдаются. По закону, если подана заявка, то чиновники должны дать ответ в срок от 10 до 30 дней. Оказалось, что ответа нет по полгода и более. И спросить не с кого. К работе специалистов "Одного Окна" претензий нет. Они все вовремя принимают, присваивают документам входящий номер, и на этом практически все заканчивается. Документы уходят в УМИАГ, и их там начинают гонять по кабинетам. Мы среди членов нашей палаты проводили опрос, который показал, что никто из обратившихся не получил решения по своему вопросу вовремя. Парадокс заключается в том, что раньше предприниматель мог прийти в районную администрацию и спросить у специалиста, почему он не может принять решение по его заявке. Специалисты районной администрации знали свой район, а чиновники УМИАГ "пинают" бумаги потому, что не знают, что с ними делать. Сегодня даже войти в УМИАГ невозможно. Стоит охрана, и специалиста, который ведет ваши документы, увидеть нельзя.

"ЗР": Есть ли конкретные примеры затягивания решений и почему, на ваш взгляд, это происходит? Возможно, в администрации не хватает специалистов, или изменения в законодательстве служат причиной более тщательного рассмотрения документов?

Людмила ДЕРКАЧ, генеральный директор ООО "Жемчужина":

- В декабре мы подали документы по нашему предприятию. Пять месяцев нам не отвечали, потом позвонили и сказали, что документы утеряны. В июне принесли новые, и, насколько мне известно, они из "Окна" поступили в ведомство Николая АРЖАНОВА (руководитель УМИАГ. - Прим. авт.). Ответа нет. У меня такое ощущение, что после всех кадровых перестановок там не осталось компетентных специалистов низшего звена, которые непосредственно обрабатывают документы. Им легче написать отказ, чем принять решения. Они бояться ответственности за положительный ответ. Например, мы сделали в своем помещении отдельный вход. Требовалось его узаконить. Но сразу нашлась причина отказа: нет разрешения на строительство. Но зачем оно мне, я же ничего не строила. Потом оказалось, что земля не согласована. Пришлось доказывать, что мне ее не нужно согласовывать. В общем, компетенция специалистов вызывает справедливые сомнения.

Елена ВОРОЖБА, предприниматель:

- Кадровая текучка очень сильная. Не осталось специалистов отработавших в этой структуре более пяти лет. Мы говорили с отдельными клерками, и они в кулуарных разговорах не скрывают, что боятся за место. Поэтому и тянут с ответом. Большинство предпринимателей грамотней сотрудников УМИАГ. Если чиновник тянет с ответом, то он ничего не теряет. А предприниматели теряют деньги. Они не могут работать, находясь в подвешенном состоянии. Если пришел отрицательный ответ, то с ним можно идти в суд. А так на основании чего писать исковое заявление? Расскажу историю моей знакомой предпринимательницы. 28 марта 2006 г. она подала заявление на продление договора. Наступило лето, ей не ответили. В ходе горячей линии представитель "Единого Окна" Ирина ПОПОВА обещала взять это дело на контроль. Через нее мы выяснили, что 22 апреля был протокол о продлении аренды. Через месяц на основании протокола было принято решение пролонгировать договор. Получается, что в конце мая специалист УМИАГ должен был пригласить предпринимателя для заключения договора. Однако специалист, ведущий эти документы, уже там не работает. Заменивший его ничего не знает! А раньше все это делалось в течение 10-20 дней.

Марина Шемилина:

- Давайте привлекать чиновников к ответственности за несвоевременный ответ. В этом году депутаты ЗС ПК приняли поправку в Административный кодекс, согласно которой должностное лицо, нарушившее установленный законодательством срок ответа, может быть оштрафовано. Активируем этот механизм наказания и будем его пропагандировать в бизнес-сообществе.

"ЗР" со своей стороны надеется, что все замечания и пожелания предпринимателей будут учтены. Стартовавшая земельная реформа уже сегодня заставляет тысячи предпринимателей оформлять под своими объектами землю. Аренда помещений также в ведении УМИАГ. Если ситуация не изменится, то это может серьезно повредить репутации администрации Владивостока, взявшей курс на поддержку бизнеса.

Кстати, за время работы "Единого Окна" принято 15 000 заявителей. Официальный ответ получили всего 1 549.