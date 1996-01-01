На Дальнем Востоке высадится австрийский десант

Во второй половине сентября на Дальнем Востоке вновь побывает экономическая миссия Австрии для установления индивидуальных деловых контактов с местным бизнесом. 21-22 сентября миссия будет работать во Владивостоке.

Организаторы поездки - Торговое бюро посольства Австрии в РФ и Палата экономики Австрии. В составе миссии - 30 компаний самого разного профиля.