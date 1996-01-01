Цзилинь готовится к Неделе бизнеса

2-я торгово-инвестиционная ярмарка "Цзилинь. Северо-Восточная Азия" состоится 2-6 сентября в г. Чанчуне - столице провинции Цзилинь, граничащей с Хасанским районом Приморья.

Мероприятие санкционировано правительством КНР с целью расширения торгово-экономического сотрудничества с Дальневосточными регионами РФ и странами Северо-Восточной Азии. Организаторы - Министерство коммерции КНР и Народное правительство провинции Цзилинь. Во время ярмарки пройдет форум "Города, регионы России, провинции Китая: прямые контакты", а также Неделя бизнеса России и Китая. Формированием приморской делегации на оба мероприятия занимается Приморская ТПП, обращаться к Ларисе ЕРМОЛИНОЙ по тел. (4232) 22-20-23.