Дальневосточников приглашают на Ханкайский Форум

Политический консультативный совет провинции Хэйлунцзян, Совет иностранных дел, Экономический социальный совет Китая, газета "Дагунбао" (Гонконг), НИИ развития международных городов (Пекин) проводят Второй Ханкайский форум российско-китайского сотрудничества и приглашают поучаствовать в нем представителей власти и бизнеса России.

Цель форума, который пройдет 3-4 августа в г. Мишань, - развитие сотрудничества между провинцией Хэйлунцзян, Гонконгом и Россией с учетом стратегии КНР в развитии промышленной базы северо-востока Китая. 5-6 августа в г. Цзиси пройдут Дни российско-китайской культуры.