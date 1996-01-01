Продукция "Дальэнергомаша" покорила Иран

ОАО "Дальэнергомаш" подписал многомиллионный контракт с ОАО "Дорогобуж". Это предприятие находится в Смоленской области и является одним из крупнейших в России по производству минеральных удобрений.

Рабочие "Дальэнергомаша" будут около года трудиться над ремонтом технологической турбины ГТТ-12. Как рассказал начальник отдела маркетинга ОАО "Дальэнергомаш" Сергей ЛАЗЕБНЫЙ, это не единственный крупный контракт организации. Последние долгосрочные договора поступили от ОАО "Норильский никель", также продукция завода активно идет на экспорт в Иран.