Грузопоток ДВостЖД растет

На Дальневосточной железной дороге - филиале ОАО "РЖД" - подведены предварительные итоги грузовой работы за первое полугодие.

За 6 месяцев дорогой было отправлено 24 млн 388 тыс. тонн грузов - на 1,2% больше, чем в прошлом году. Из них - 4,7 млн. тонн нефтепродуктов (+3,2% к уровню прошлого года), 420 тыс. тонн черных металлов (+0,8%), 4,2 млн тонн лесных грузов (+13,3%). В июне среднесуточная отправка грузов составила 136,8 тысяч тонн грузов, что на 2,1% выше уровня прошлого года. В среднем за сутки грузилось 2 тыс. 557 вагонов (на 61 вагон больше, чем в июне 2005 года).