Лесничие соберутся на съезд

25-26 июля в Хабаровске состоится III съезд лесничих Хабаровского края.

Как сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства по Хабаровскому краю, в выступлениях участников будет затронут весь комплекс вопросов, касающихся лесного комплекса, - от лесоустройства до тушения лесных пожаров, от совершенствования лесопользования до подготовки кадров. Съезд закончится принятием резолюции и избранием делегатов на Всероссийский съезд лесоводов.