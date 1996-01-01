Коммерсанты поедут в Японию

В Хабаровске формируется делегация в составе предпринимателей и промышленников города для участия в Международной выставке "Ниигата Бизнес Мэссе - 2006" в Японии.

Мероприятие с участием стран Северо-восточной Азии пройдет в Центре развития промышленности японского города - побратима Ниигаты, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выставка будет носить универсальный характер, и свою продукцию здесь представят Россия, Япония, Китай, Республика Корея и Монголия. Японская сторона предоставляет городу Хабаровску два бесплатных выставочных места.

Приглашая к участию в выставке, управление международных связей администрации Хабаровска и муниципалитет Ниигата готовы оказать всяческое содействие - организовать встречи с потенциальными партнерами и посещение предприятий Ниигаты.

Получить более подробную информацию и оформить заявку на участие в выставке можно до 2 августа 2006 года в управлении международных связей городской администрации.