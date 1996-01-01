2,5 млрд руб. должны энергетикам

Суммарная задолженность всех потребителей в Хабаровском крае и Еврейской автономной области за электрическую и тепловую энергию в настоящее время равна 2,5 млрд руб. Более 1,3 млрд руб. задолжали потребители из числа юридических лиц.

Одним из крупнейших должников энергетиков является ООО "ГОК Солнечный". Долг предприятия на сегодняшний день превышает 26 млн руб. Еще одним крупным должником из числа промышленных предприятий является ООО "Дальолово", не доплатившее за электричество почти 5 млн руб. В целом без электроснабжения на текущей неделе могли остаться более 300 объектов, находящихся в ведении промышленных предприятий, с общей суммой долга свыше 58 млн руб.

Большинство должников оплачивает свои долги сразу после получения уведомления о введении ограничений.

Еженедельно в графики на отключение за долги попадают по две тысячи объектов на территории Хабаровского края и ЕАО. Примерно к 30% из них приходится применять ограничения энергоснабжения, а юристы энергокомпании беспрерывно подают на неплательщиков иски в суд.